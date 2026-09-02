Минтранс не видит причин для временного управления в транспортных компаниях

Предприятия в области транспорта и логистики справляются с защитой критической инфраструктуры, считает глава Минтранса Андрей Никитин. По его словам, нет причин вводить в этих компаниях временное управление.

«У нас все наши коллеги — и в портах, и в аэропортах, и на железной дороге — все активно работают по защите критической инфраструктуры по тем задачам, которые президент поставил. Каких-то сбоев, чтобы требовалась какая-то дополнительная, скажем так, работа, нет... Все молодцы, все работают, все стараются»,— сказал министр на Восточном экономическом форуме (цитата по «Интерфаксу»).

Президент Владимир Путин в августе подписал указ о мерах обеспечения безопасности инфраструктуры. Согласно ему, критические объекты инфраструктуры могут быть переданы во временное управление. Такое решение власти могут принять, если их владельцы не справляются в том числе с отражением атак дронов. В правительстве заявили, что власти уже определили несколько предприятий, где могут ввести временное управление.

Подробности — в материале «Ъ» «Взять и защитить».