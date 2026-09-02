Минтранс не видит причин для временного управления в транспортных компаниях
Предприятия в области транспорта и логистики справляются с защитой критической инфраструктуры, считает глава Минтранса Андрей Никитин. По его словам, нет причин вводить в этих компаниях временное управление.
«У нас все наши коллеги — и в портах, и в аэропортах, и на железной дороге — все активно работают по защите критической инфраструктуры по тем задачам, которые президент поставил. Каких-то сбоев, чтобы требовалась какая-то дополнительная, скажем так, работа, нет... Все молодцы, все работают, все стараются»,— сказал министр на Восточном экономическом форуме (цитата по «Интерфаксу»).
Президент Владимир Путин в августе подписал указ о мерах обеспечения безопасности инфраструктуры. Согласно ему, критические объекты инфраструктуры могут быть переданы во временное управление. Такое решение власти могут принять, если их владельцы не справляются в том числе с отражением атак дронов. В правительстве заявили, что власти уже определили несколько предприятий, где могут ввести временное управление.
Подробности — в материале «Ъ» «Взять и защитить».
Отказ от временного управления означает, что на текущем этапе в транспортной сфере не усматривается ситуация, при которой собственник ненадлежащим образом обеспечивает безопасность объекта, не справляется с угрозой беспилотников либо несвоевременно восстанавливает его работу. Меру предполагается применять точечно: основанием также может стать неоднократный сознательный саботаж решений единого национального центра, региональных штабов, силовых органов и правительственной подкомиссии, а вводить ее будет правительство по поручению президента.
Решение не возникает автоматически после инцидента. Правительство и профильные ведомства должны оценить уровень безопасности и восстановление работы объекта, внести предложение и оформить его в виде отдельного решения; временное управление может распространяться как на предприятие, так и на его контролирующих лиц, а прекращается после обеспечения безопасности или восстановления объекта.
Для компаний практический риск связан с тем, что достаточность мер и сроки восстановления пока описываются оценочно: у собственников возникают вопросы о критериях отнесения объектов к критической инфраструктуре и о том, какие меры защиты считаются достаточными. При этом возможности владельцев ограничены: средства поражения и мобильные огневые группы относятся к полномочиям Минобороны и Росгвардии, а применение радиолокационных и радиоэлектронных средств требует разрешений; поэтому компаниям важно документировать регламенты, выполненные работы и взаимодействие с надзорными органами.