В Минэкономразвития заявили о сохраняющемся кадровом дефиците в России

Составлено ИИ-Ассистентъ

Устойчивый разрыв между спросом и предложением работников поддерживает не только общая нехватка людей, но и структурное несовпадение квалификаций: предприятиям нужны кадры для физического труда и профессий, не требующих высокого уровня образования, тогда как предложение все больше формируют специалисты с вузовскими дипломами, ориентированные на интеллектуальную работу. Этот дисбаланс напрямую влияет на поведение работодателей: даже там, где спрос на специалистов снижается и отдельные компании переходят на четырехдневную рабочую неделю или работают с неполной загрузкой, руководители стараются сохранить коллективы, рассчитывая на улучшение ситуации, — то есть опасаются терять уже нанятых сотрудников.

Дополнительным ограничением служит исчерпание прежних резервов адаптации: в предыдущие годы бизнес компенсировал дефицит кадров и рост зарплат за счет внутренних возможностей, но, по оценке министра, эти резервы во многом исчерпаны, а макроэкономическая ситуация стала сложнее. Без притока рабочей силы обеспечить устойчивый рост экономики будет сложно, при этом речь идет о контролируемой и экономически целесообразной миграции в ограниченных объемах.

В марте 2026 года Решетников называл труд и компетентные рабочие кадры главным дефицитным ресурсом России и связывал дальнейший рост не с расширением занятости, а с повышением производительности труда.