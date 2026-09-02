В Минэкономразвития заявили о сохраняющемся кадровом дефиците в России
В России по-прежнему наблюдается превышение спроса на рабочую силу над предложением. Об этом заявил министр экономического развития Максим Решетников.
Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ
«Рынок труда у нас остается трудодефицитным», — сказал господин Решетников ИС «Вести».
Он отметил, что по отраслям ситуация разнится. Хотя некоторые предприятия заявляют о сокращении спроса на специалистов со своей стороны, все равно «все коллективы держат, все боятся отпускать работников».
На нехватку работников с начала года жаловались в том числе в МВД и ФСИН, а также в судебной системе. В строительстве кадровый дефицит оценивают примерно в 200 тыс. человек.
Устойчивый разрыв между спросом и предложением работников поддерживает не только общая нехватка людей, но и структурное несовпадение квалификаций: предприятиям нужны кадры для физического труда и профессий, не требующих высокого уровня образования, тогда как предложение все больше формируют специалисты с вузовскими дипломами, ориентированные на интеллектуальную работу. Этот дисбаланс напрямую влияет на поведение работодателей: даже там, где спрос на специалистов снижается и отдельные компании переходят на четырехдневную рабочую неделю или работают с неполной загрузкой, руководители стараются сохранить коллективы, рассчитывая на улучшение ситуации, — то есть опасаются терять уже нанятых сотрудников.
Дополнительным ограничением служит исчерпание прежних резервов адаптации: в предыдущие годы бизнес компенсировал дефицит кадров и рост зарплат за счет внутренних возможностей, но, по оценке министра, эти резервы во многом исчерпаны, а макроэкономическая ситуация стала сложнее. Без притока рабочей силы обеспечить устойчивый рост экономики будет сложно, при этом речь идет о контролируемой и экономически целесообразной миграции в ограниченных объемах.
В марте 2026 года Решетников называл труд и компетентные рабочие кадры главным дефицитным ресурсом России и связывал дальнейший рост не с расширением занятости, а с повышением производительности труда.