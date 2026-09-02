Партийцы показали кошельки

Претенденты на мандаты в Госдуме от Свердловской области за 2025 год получили доход свыше 854 млн руб., подсчитал «Ъ-Урал» из опубликованных данных на сайтах избирательных комиссий. Больше половины от этой суммы приходится на представителей «Единой России» — 475,5 млн руб., второе место заняла КПРФ с 113,8 млн руб. По мнению эксперта, декларация крупных доходов перестала быть проблемой для политиков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

Всего о намерении представлять интересы Свердловской области в Госдуме заявили 126 кандидатов от 11 партий: 45 претендентов намерены избраться по семи одномандатным округам на территории региона, 81 — в составе партийных списков. Из них 17 политиков попытаются избраться как от территорий, так и по единому федеральному округу.

Выборы депутатов Госдумы РФ пройдут на Среднем Урале 18-20 сентября с использованием системы дистанционного электронного голосования, получить бюллетени смогут более 3,2 млн жителей региона. В 2021 году из 450 мандатов свердловчане получили 13: девять мест достались «Единой России», по одному — кандидатам от КПРФ, «Справедливой России — Патриоты — За правду» (с 2025 года «Справедливая Россия») и «Новых людей».

Претенденты от всех пяти партий с представительством в Госдуме заявили о годовом заработке в 814,2 млн руб., из которых 475,5 млн руб. относятся к 15 представителям «Единой России». Лидерами по размеру доходов стали депутат свердловского заксобрания, исполнительный директор личного фонда «Энергия роста С» Владимир Смирнов (207,3 млн руб.), создатель бренда одежды «Putin Team Russia» Дмитрий Шишкин (118,5 млн руб.) и депутат Госдумы, бывший вице-президент группы компаний «Кировский» Лев Ковпак (64 млн руб.).

Как следует из сведений о доходах, о владении самым большим недвижимым имуществом среди единороссов сообщили депутаты Госдумы Зелимхан Муцоев (земельный участок в 18,7 тыс. кв. м и дом в 1,4 тыс. кв. м в Московской области) и Павел Крашенинников (квартира в 185,7 кв. м в Москве).

Их коллега Лев Ковпак указал наличие наибольшей суммы на своих банковских счетах — 1,1 млрд руб.

О наименьших доходах избиркомам отчитались председатель совета реготделения «Движения первых» Ирина Грибан (2,8 млн руб.), участники СВО Андрей Гаглоев (1,9 млн руб.) и Дарья Светяш (1,3 млн руб.).

Среди оппозиционных партий самой обеспеченной стала КПРФ — 16 ее представителей получили за 2025 год 113,8 млн руб. В числе наиболее состоятельных коммунистов оказались исполнительный директор компании «Столичный привоз — Юг» Арсен Молов (63,6 млн руб.), депутат думы ХМАО Алексей Савинцев (8,8 млн руб.) и вице-спикер свердловского заксобрания Александр Ивачев (8,1 млн руб.).

О наличии самого большого по площади недвижимого имущества среди кандидатов от КПРФ сообщили заместитель директора компании «Полимерная кровля» Андрей Пиняжин (участок в 50 тыс. кв. м в Свердловской области) и пенсионер Андрей Баженов (дом в 183,9 кв. м в регионе). Они же отчитались и о наименьших доходах — 63,2 тыс. и 698,8 тыс. руб. соответственно.

Обладателем самой большой квартиры в 138,3 кв. м в Кабардино-Балкарии и суммы на банковских счетах в 5,5 млн руб. стал Арсен Молов.



«Новые люди» указали, что 14 их кандидатов заработали в 2025 году всего 89,2 млн руб. О наибольших поступлениях отчитался помощник депутата Госдумы Александра Демина Дмитрий Дымшаков (64,7 млн руб.), сам Александр Демин (11 млн руб.) и депутат свердловского заксобрания Рант Краев (4,7 млн руб.).

Хозяевами самого огромного по площади недвижимого имущества среди претендентов от «Новых людей» стали глава крестьянского хозяйства Валерий Молоков (земельный участок в 267,6 тыс. кв. м в Свердловской области) и помощник депутата Госдумы от ЛДПР Сергея Каргинова Андрей Трофимов (дом в 311,5 кв. м и квартира в 209,2 кв. м в регионе).

Наибольшую сумму на банковских счетах хранит помощница Александра Демина Ирина Виноградова — 7 млн руб.



В самый конец рейтинга кандидатов от партии по размеру доходов вошли индивидуальный предприниматель Руслан Боровских (45,8 тыс. руб.), помощница депутата свердловского заксобрания Полина Козловская (18,3 тыс. руб.) и самозанятый Егор Максимов (1,7 тыс. руб.).

«Справедливая Россия» сообщила о поступлении 12 ее представителям 73,7 млн руб. В число самых обеспеченных вошли издатель газеты «Аргументы и факты — Урал» Дмитрий Бондарев (31,9 млн руб.), предприниматель, актер из сериала «Реальные пацаны» Армен Бежанян (12,5 млн руб.) и депутат Госдумы Андрей Кузнецов (8,8 млн руб.).

Владельцами наибольшего по площади недвижимого имущества среди справороссов стали заместитель директора хозяйственно-эксплуатационного управления министерства образования и молодежной политики Свердловской области Евгений Попов (24 участка в 161,6 тыс. кв. м в 18 регионах) и финансовый директор компании «Флагман» Роман Ванчугов (квартира в 284,4 кв. м. в Санкт-Петербурге).

Медиаменеджер Дмитрий Бондарев указал наличие самого просторного дома в 151,2 кв. м на Среднем Урале и 43,4 млн руб. на банковских счетах.



Меньше всего среди справороссов заработали депутат думы Новолялинского округа, фельдшер скорой медицинской помощи Андрей Коровкин (887,2 тыс. руб.), помощник Андрея Кузнецова Сергей Козин (561,8 тыс. руб.) и экс-депутат Госдумы от «Справедливой России» Роман Ванчугов (0 руб.).

Среди парламентских партий о самых низких доходах сообщила ЛДПР — восемь ее политиков заработали в 2025 году всего 61,8 млн руб. В число богатейших либерал-демократов вошли индивидуальный предприниматель, депутат думы Артемовского Игорь Попов (39,8 млн руб.), индивидуальный предприниматель, депутат думы Первоуральска Александр Панасенко (11,4 млн руб.) и депутата свердловского заксобрания Александр Каптюг (5,3 млн руб.). Господин Попов отчитался, что владеет самым большим недвижимым имуществом среди кандидатов от ЛДПР — участком в 6,8 тыс. кв. м, домов в 870 кв. и квартирой в 80,8 кв. м в Свердловской области. Он же располагает и наибольшей суммой на банковских счетах — 4,2 млн руб.

О наименьших доходах за 2025 год сообщили заместитель директора страховой компании «Пари» Наталья Грехова (992,1 тыс. руб.), специалист по взаимодействию с органами государственной власти в компании «Спец» Евгений Коломытцев (547,8 тыс. руб.) и медиаменеджер, зять лидера ЛДПР Леонида Слуцкого Андрей Бургарт (447,7 тыс. руб.).

Претенденты от шести партий без представительства в Госдуме отчитались о получении всего 39,9 млн руб. за 2025 год. В число наиболее обеспеченных вошли восемь политиков от «Родины» (12,4 млн руб.), 11 от Партии пенсионеров (7,3 млн руб.) и девять от «Зеленых» (6,3 млн руб.). О наименьших доходах сообщили три представителя от «Коммунистов России» (5,9 млн руб.), по шесть от «Яблока» (4,7 млн руб.) и от Партии прямой демократии (3,1 млн руб.).

Большие доходы кандидата в Госдуму могут «очень успешно работать на его политический капитал», считает руководитель экспертного клуба Свердловской области Анатолий Гагарин. «В начале 2000-х проблема заработка на выборах была одной из актуальных, и это активно использовалось — оппоненты указывали на сумасшедшие доходы и говорили, что деньги наворованы, что политик не понимает людских проблем. Сейчас отношение избирателя другое — если человек показал, что умеет управлять, пусть и управляет. Главное, чтобы не вызывал антипатии»,— отметил политолог.

Василий Алексеев