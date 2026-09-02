Студента из Екатеринбурга принудили к работам за взломы Госуслуг ради кредитов

Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга приговорил 21-летнего студента Артема Маргаритова к двум годам принудительных работ и штрафу в 600 тыс. руб. за серию киберпреступлений, сообщили в пресс-службе судов Свердловской области. Он взламывал чужие личные кабинеты на портале «Госуслуги» для хищения денег у микрофинансовых организаций.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

Согласно материалам дела, в период с августа 2023 года по март 2024 года студент получал SMS-коды для восстановления доступа на старые номера телефонов, ранее принадлежавшие потерпевшим. Он менял пароли и блокировал доступ владельцев к их аккаунтам. Жертвами стали шесть человек: он извлекал паспортные данные, сведения о регистрации и доходах, которые использовал для оформления микрозаймов в ООО МФК «Вэббанкир» и ООО МКК «Триумвират». Их общая сумма составила 61 тыс. руб. — для перевода средст он указывал номер своей карты.

На суде Артем Маргаритов не признал вину, сказав, что не помнит этого из-за давности событий, добавив, что давал доступ к своей банковской карте знакомым. Однако суд признал его позицию способом защиты от ответственности.

Суд квалифицировал его действия по каждому из шести эпизодов как неправомерный доступ к охраняемой законом компьютерной информации, повлекший ее модификацию и блокирование (ч. 2 ст. 272 УК РФ), а также как мошенничество (ч. 1 ст. 159 УК РФ). При этом суд освободил Маргаритова от наказания, назначенного по ч. 1 ст. 159 УК РФ по шести эпизодам в виду истечения сроков давности привлечения к уголовной ответственности. Приговор был обжалован адвокатом, но Свердловский областной суд оставил его без изменений.

Ирина Пичурина