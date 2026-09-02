Обвиняемому в убийстве Чарли Кирка грозит смертная казнь

Дело по обвинению в убийстве американского консервативного активиста Чарли Кирка передано в суд. Окружной судья в штате Юта решил, что собранных против 23-летнего Тайлера Робинсона улик достаточно для официального предъявления ему обвинения в убийстве при отягчающих обстоятельствах. Как сообщает The Wall Street Journal, по законам штата Юта Робинсону может грозить смертная казнь.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Utah Governor's Office / Global Look Press Фото: Utah Governor's Office / Global Look Press

На состоявшемся 1 сентября заседании окружного суда города Прово Тайлер Робинсон не признал себя виновным ни по одному из предъявленных ему семи обвинений. Кроме убийства при отягчающих обстоятельствах ему вменяют в вину незаконный выстрел из ружья, повлекший тяжкие телесные повреждения, препятствование правосудию и давление на свидетелей. Обвинение собрало обширные доказательства против Тайлера Робинсона, включая следы его ДНК, баллистические данные, видеозаписи с камер университета, собственные признания вины в текстовых сообщениях и онлайн-чатах.

На следующем заседании, 23 октября, будет определена точная дата начала судебного процесса с участием присяжных.

Чарли Кирка застрелили 10 сентября во время его выступления в университете штата Юта. Активист был сторонником президента США Дональда Трампа. Прощание прошло 21 сентября в Аризоне. На мероприятии в том числе присутствовали Дональд Трамп, вице-президент США Джей Ди Вэнс и миллиардер Илон Маск.

Алена Миклашевская