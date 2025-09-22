Трамп утирал глаза платком

Поминальная служба по популярнейшему консервативному активисту США Чарли Кирку в Аризоне, которая собрала десятки тысяч людей, включая президента Дональда Трампа, членов его кабинета и ключевых республиканцев, сочетала в себе элементы богослужения и политического митинга. Мероприятие высветило роль Кирка в мобилизации молодых консерваторов на президентских выборах 2024 года. С ним прощались как с мучеником. Общая скорбь проложила путь к примирению президента Трампа с миллиардером Илоном Маском. А вот проявить христианское всепрощение к убийце Чарли Кирка глава Белого дома отказался, в отличие от вдовы погибшего. С подробностями — корреспондент “Ъ” в Вашингтоне Екатерина Мур.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент США Дональд Трамп и Эрика Кирк (вдова Чарли Кирка) на церемонии прощания, Глендейл (Калифорния), 21 сентября

Фото: Brian Snyder / Reuters Президент США Дональд Трамп и Эрика Кирк (вдова Чарли Кирка) на церемонии прощания, Глендейл (Калифорния), 21 сентября

Фото: Brian Snyder / Reuters

В воскресенье, 21 сентября, десятки тысяч американцев приняли участие в траурном мероприятии на стадионе «Стейт Фарм» в Аризоне, посвященном погибшему Чарли Кирку, пожалуй, главному молодежному консервативному активисту страны.

По данным New York Post, проститься с ним собралось около 200 тыс. человек.

При этом пускать людей на стадион вместимостью 73 тыс. мест перестали уже с утра — те, кто туда не попал, смотрели трансляцию мероприятия на больших экранах неподалеку.

В Глендейл (штат Аризона), где располагается штаб-квартира Turning Point USA — организации, которую Чарли Кирк создал в 2012 году, из Вашингтона прилетело два спецборта с представителями американского правительства. На трибунах можно было увидеть всех министров и глав ключевых агентств. Среди них госсекретарь Марко Рубио, военный министр Пит Хегсет, главы ФБР Кэш Пател и нацразведки Тулси Габбард, министр здравоохранения Роберт Кеннеди и глава Министерства внутренней безопасности Кристи Ноэм. Были и представители большей части республиканского Конгресса, включая спикера Палаты представителей Майка Джонсона.

Во многом их приезд стал не только жестом скорби, но и благодарностью за вклад Кирка в победу Дональда Трампа в 2024 году, да и в целом республиканцев, получивших большинство в Конгрессе. Об этом прямо сказала глава аппарата Белого дома Сюзи Уайлз, подчеркнув, что именно Кирк сумел вывести на выборы десятки тысяч консервативных молодых избирателей, решивших исход выборов в колеблющихся штатах.

Впрочем, несмотря на присутствие огромного числа политиков, церемония, начавшаяся в полдень по местному времени (19:00 мск), больше напоминала массовое богослужение.

Тон задала песня Криса Томлина — одного из самых титулованных исполнителей современной христианской музыки. После него на сцену поднялся пастор Роб Маккой, духовный наставник активиста, отметивший, что Кирк, чей акварельный портрет стоял теперь на сцене, всегда говорил о желании посвятить жизнь Христу. Фрэнк Турек, американский христианский деятель, писатель и религиозный консультант Кирка, рассказал, что находился рядом с ним в машине по пути в госпиталь за минуты перед смертью. По словам Турека, главной целью жизни Кирка было не политическое, а духовное влияние на людей — чтобы «сделать рай многолюдным».

Примерно через час после начала траурного мероприятия появился Дональд Трамп. Президент сидел на трибуне за пуленепробиваемым стеклом — публика встретила его овациями. Когда хор исполнил песню «Благословение», по тексту схожую с «Сансарой» Басты, зал встал и погрузился в молитву: многие поднимали руки, некоторые плакали. Сам Трамп стоял и утирал глаза платком.

Одним из выступающих был Такер Карлсон. Журналист, имевший в последнее время разногласия с Трампом по вопросам внешней политики, сравнил судьбу Кирка с земным путем Христа, «которого захотели заставить замолчать убийством». Его слова вызвали аплодисменты у Дональда Трампа. Карлсон завершил свою речь призывом к самопознанию и покаянию.

Траур по Чарли Кирку дал Трампу повод задуматься о примирении еще с одним из тех, с кем он в недавнем прошлом громко выяснял отношения.

Камеры запечатлели беседу президента с Илоном Маском — их давний конфликт закончился рукопожатием, фото которого бизнесмен позже опубликовал в соцсети X с подписью «Ради Чарли».

Сын президента Дональд Трамп-младший вышел на сцену позже. По его словам, Чарли Кирк каждое утро начинал с рассылки друзьям библейских цитат. «Я хочу, чтобы меня помнили за мою смелость стоять за веру»,— процитировал Дональд Трамп-младший погибшего. Эту мысль продолжил вице-президент Джей Ди Вэнс, заявивший, что именно Кирк помог ему чаще обращаться к Богу. «Он изменил ход истории и стал героем Америки»,— резюмировал Вэнс.

Но едва ли не самое сильное впечатление на публику произвела вдова активиста Эрика Кирк. Поначалу она была очень эмоциональна и едва сдерживала слезы. Но затем собралась с мыслями и произнесла фразу, тут же ставшую вирусной в соцсетях: «Я прощаю его (убийцу мужа.— “Ъ”)».

И напомнила слова распятого Христа: «Отец, прости им, ибо они не ведают, что творят». По словам Эрики Кирк, именно таких молодых людей, один из которых отнял жизнь ее мужа, и хотел спасти ее Чарли: «Ответ на ненависть — любовь. Так поступил бы Чарли».

Эта речь удостоилась похвалы не только от консерваторов, но и от либеральных телеканалов — выступление Эрики Кирк дружно назвали объединяющим нацию, в отличие от того, что после нее говорил Дональд Трамп.

Президент, появившийся перед публикой сразу после исполнения легендарной для консерваторов песни Ли Гринвуда «Я горд быть американцем», назвал Кирка «мучеником» и посмертно наградил его Президентской медалью Свободы — высшей наградой, которую может получить гражданское лицо в США. А затем заявил: «Оружие целилось в него, но пуля была направлена на всех нас», повторив, что за политическим насилием стоят «радикальные левые», и пообещав, что Минюст найдет организаторов убийства. «Он (Кирк.— “Ъ”) не ненавидел своих противников. А я ненавижу своих. И не желаю им добра. Может быть, Эрика, ты и все остальные убедите меня, что это неправильно»,— выпалил президент.

Его 45-минутное выступление стало заключительным. В конце церемонии Трамп позвал Эрику Кирк, она подошла и крепко обняла его, а тот поднял глаза и руку к небу, говоря, что ее муж всегда останется рядом с ними. Под гимн США Дональд Трамп и вдова Чарли Кирка, держась за руки, вместе покинули сцену.

Екатерина Мур