«У меня для вас плохие новости. Это был я…»

Прокуратура окружного суда Юты выдвинула обвинения против 22-летнего Тайлера Робинсона, предполагаемого убийцы известного консервативного активиста Чарли Кирка. На первом судебном заседании 16 сентября стало известно, что обвинение будет добиваться смертной казни, ссылаясь на политические мотивы преступления. В деле фигурируют ключевые улики, включая ДНК на оружии и показания свидетелей. Решающим доказательством стали переписки Робинсона с его партнером-трансгендером и в приватных чатах, которые указывают на детально спланированное покушение и раскрывают мотивы подозреваемого. С подробностями — корреспондент “Ъ” в Вашингтоне Екатерина Мур.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран 22-летний Тайлер Робинсон отказывается сотрудничать со следствием, но против него собрано уже столько улик, что его виновность в убийстве известного консервативного активиста ни у кого не вызывает сомнений

Фото: Office of the Governor of Utah / Getty Images 22-летний Тайлер Робинсон отказывается сотрудничать со следствием, но против него собрано уже столько улик, что его виновность в убийстве известного консервативного активиста ни у кого не вызывает сомнений

Фото: Office of the Governor of Utah / Getty Images

16 сентября в пять вечера по местному времени (в Москве было 4 утра следующего дня) в окружном суде штата Юта состоялось первое слушание по делу Тайлера Робинсона. Оно прошло по видеосвязи. 22-летнего жителя штата подозревают в убийстве известного молодежного правого активиста Чарли Кирка 10 сентября.

Чарли Кирк, 31-летний основатель и исполнительный директор консервативной некоммерческой организации Turning Point USA, был одной из самых заметных и влиятельных фигур в американском молодежном консервативном движении. Его организация активно занималась политическим просвещением в студенческих кампусах и поддерживала кандидатов от Республиканской партии, в частности Дональда Трампа. Кирк регулярно выступал с лекциями, вел подкасты и радиошоу, где открыто выражал свою позицию, за что неоднократно становился объектом критики со стороны левых активистов. Его гибель вызвала широкий резонанс в американском обществе, в очередной раз подняв вопрос о политически мотивированном насилии.

За три часа до заседания суда окружной прокурор Джеффри Грэй на пресс-конференции озвучил обвинения против Тайлера Робинсона и рассказал об уликах, собранных следствием. Как следует из материалов суда, ему предъявлено обвинение в «убийстве при отягчающих обстоятельствах», «нанесении умышленного тяжкого вреда» в результате стрельбы, а также «воспрепятствовании правосудию» (попытка уничтожения и сокрытия улик) и «давлении на свидетелей». Кроме того, ему вменяют «совершение особо тяжкого преступления в присутствии ребенка».

По совокупности обвинений, а также ввиду того, что это сочли «целенаправленным убийством по политическим мотивам», прокуратура будет «добиваться смертной казни», отметил Джеффри Грэй.

Во время заседания суда Тайлер Робинсон был одет в зеленую антисуицидальную робу (нечто вроде смирительной рубашки). Его лицо не выражало никаких эмоций. И даже, когда было объявлено, что он останется под стражей без права на залог до следующего заседания 29 сентября, подсудимый лишь кивнул. Пока, кстати, Робинсон не нанял адвоката, который будет защищать его.

При этом до сих пор своей вины Робинсон не признавал и не сотрудничал со следствием. Однако показания свидетелей — его родителей, партнера, а также улики, переписка, полученная из его телефона, практически не оставляют сомнений в его виновности.

В частности, эксперты обнаружили следы ДНК Робинсона на найденной следствием винтовке. Приметы стрелка с камер видеонаблюдения совпали с приметами подозреваемого. В документах упоминается, что его мать выразила обеспокоенность из-за сходства сына со стрелком, которого показывали в теленовостях. Отец также заподозрил сына, когда увидел фотографию «уникального» оружия,— судя по данным из обвинительного заключения, Чарли Кирк был убит из винтовки Mauser 98, которая, по словам Робинсона, принадлежала его дедушке.

Но ключевым доказательством в деле стала переписка подозреваемого с его другом — мужчиной-трансгендером (движение ЛГБТ признано в РФ экстремистским и запрещено). Именно тот и предоставил правоохранителям свой телефон, где сохранилась переписка с Робинсоном.

Переписка, начавшаяся 10 сентября, показывает, как развивались события. Партнер получил загадочное сообщение: «Посмотри под мою клавиатуру». Там оказалась записка, где Робинсон писал, что у него есть шанс «убрать Чарли Кирка» и он «собирается его использовать».

Позднее он напишет другу, что других подозреваемых в убийстве задержали по ошибке («схватили какого-то сумасшедшего старика» и человека в похожей одежде), что дало ему возможность скрыться. Затем Робинсон сообщает, что с ним все в порядке, но он «застрял в Ореме еще на некоторое время», чтобы забрать винтовку, но «большая часть той стороны города была заблокирована».

В переписке Робинсон поясняет и свои мотивы — «ему надоела его (Кирка.— “Ъ”) ненависть», а «с некоторой ненавистью нельзя договориться».

Далее он сожалеет о том, что пришлось бросить винтовку, но радуется, что на ней нет серийного номера. Но когда ФБР публикует фото оружия, подозреваемый понимает, что правду уже не скрыть, и принимает решение «сдаться добровольно». При этом, однако, он просит своего друга стереть переписку и, «если полиция будет задавать вопросы, попросить адвоката и молчать».

Эта переписка фактически подтверждает, что Робинсон заранее планировал покушение, продумывал пути отхода и способы сокрытия улик. Это дало обвинению основание утверждать, что речь идет о хладнокровно спланированном убийстве.

Пока обвинения предъявлены только Робинсону. Однако глава ФБР Кэш Патель на слушаниях в Конгрессе сообщил, что параллельно изучается деятельность еще как минимум 20 человек, с которыми обвиняемый контактировал в закрытых чатах и интернет-сообществах. Известно, что там он также объявил о своей причастности к громкому преступлению. «Привет, ребята, у меня для вас плохие новости. Это был я вчера в Университете Юты. Извините за все это»,— говорилось в сообщении с одного аккаунта подозреваемого за несколько часов до сдачи властям.

Теперь цель ФБР — выяснить, были ли у Робинсона сообщники, пытался ли кто-то скрыть его действия, и кто мог финансировать их напрямую или опосредованно.

Екатерина Мур