Уральский банк «Точка» подтвердил в суде право на товарный знак «Точка»

Суд по интеллектуальным правам в Москве признал за банком «Точка» его обозначение со словом «точка» общеизвестным товарным знаком в отношении банковских услуг, следует из картотеки суда. Решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 30 октября 2025 года об отказе в удовлетворении заявления банка признано недействительным как не соответствующее норме п. 1 ст. 1508 ГК РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская / Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская / Коммерсантъ

В подтверждение довода о том, что обозначение является общеизвестным, банк отправил в Роспатент приказы, протоколы и другие документы, данные о расходах на рекламу, а также сведения о своей деятельности в СМИ и обзоры блогеров на YouTube.

По данным на июль 2025 года, в Свердловской области у банка «Точка» 31 395 клиентов, в Челябинской — 20 301, в Тюменской — 7773, в ХМАО-Югре — 6330, в ЯНАО — 1983 клиента. В Москве у банка 71 534 клиента.

В суде было установлено, что в 1992-2003 годах в Екатеринбурге работал банк «Уралконтактбанк», обслуживавший преимущественно собственных акционеров. После смены владельцев и ребрендинга он получил название «Банк24.ру» и стал позиционировать себя как круглосуточный банк для физлиц. С конца 2000-х банк стал неофициально называться «Точка». В 2014 году Банк России отозвал лицензию у «Банк24.ру», что послужило толчком к развитию цифрового банка «Точка» — банка без физических отделений, сфокусированного на создании экосистемы финансовых и нефинансовых сервисов с дистанционным обслуживанием предпринимателей и бизнеса. В начале 2015 года банк получил уже известное потребителю, ранее неофициальное, название и распространил свою деятельность на другие крупные города.

Ирина Пичурина