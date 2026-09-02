Поездки на СвЖД в августе совершили 3,4 млн пассажиров

В августе 2026 года с вокзалов и станций Свердловской железной дороги (СвЖД) совершили поездки 3,4 млн человек. Данный показатель на 1,3% ниже, чем в аналогичном месяце прошлого года, сообщили в пресс-службе СвЖД.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

Из общего числа пассажиров 2,5 млн (-2,1%) воспользовались пригородными поездами, а 900 тыс. (+1,1%) — поездами дальнего следования. Пассажирооборот на СвЖД в августе составил 966 млн пассажиро-км (+0,8%).

По итогам восьми месяцев 2026 года объем перевозок на СвЖД составил 22,9 млн пассажиров, что на 1% меньше, чем за тот же период 2025 года. Из них в пригородном сообщении — 17,1 млн пассажиров (-0,6%), в дальнем следовании — 5,8 млн (-2,2%). Пассажирооборот магистрали за январь-август достиг 6 млрд пассажиро-км, продемонстрировав снижение на 1,9% по сравнению с предыдущим годом.

На уровне всей сети ОАО «РЖД» в августе 2026 года было перевезено 117,9 млн пассажиров, что на 1,8% превышает показатель августа 2025 года. В пригородном сообщении услугами железной дороги воспользовались 102,8 млн человек, в дальнем следовании — 15,1 млн.

Ирина Пичурина