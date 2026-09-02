На Среднем Урале уничтожили более 2 тонн нектаринов с гусеницами

В Свердловской области уничтожили партию нектаринов массой 2,3 тыс. кг, прибывшую из Узбекистана. Продукцию признали зараженной карантинным объектом — живой гусеницей восточной плодожорки (Grapholita molesta), сообщили в Уральском межрегиональном управлении Россельхознадзора.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Уральское межрегиональное управление Россельхознадзора Фото: Уральское межрегиональное управление Россельхознадзора

31 августа сотрудники ведомства провели государственный фитосанитарный контроль. В ходе досмотра транспортного средства с овощами и фруктами и отбора образцов для лабораторной экспертизы в партии нектаринов был выявлен вредитель. Груз сопровождался фитосанитарным сертификатом, выданным инспекцией по карантину растений республики Узбекистан.

Жизнеспособность карантинного объекта подтвердила Свердловская испытательная лаборатория Уральского филиала ФГБУ «ВНИИЗЖ». На основании полученных данных и требований законодательства РФ принято решение об уничтожении зараженной продукции.

Ирина Пичурина