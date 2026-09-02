Югорчанина обвинили в финансировании терроризма за донат

В Ханты-Мансийске возбуждено уголовное дело в отношении местного жителя, который обвиняется в финансировании террористической деятельности по ч. 1.1 ст. 205.1 УК РФ, сообщили в пресс-службе судов Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО-Югра).

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Согласно материалам следствия, обвиняемый перевел деньги организации, признанной запрещенной в России. При этом он разделял ее идеологические взгляды. Преступление было раскрыто сотрудниками регионального управления ФСБ по Тюменской области.

Суд удовлетворил ходатайство следователя и избрал для обвиняемого меру пресечения в виде заключения под стражу. Расследование продолжается.

Ирина Пичурина