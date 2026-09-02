Число жертв оползня и наводнения в Непале превысило 1100

Число погибших в результате оползня и наводнения в Непале увеличилось до 1127 человек, сообщает The Hindu. По данным полиции, уже закончена идентификация 1113 погибших, из них 95 переданы родственникам. В пострадавшие районы направлены более 7,9 тыс. полицейских. Они задействованы в проведении поисково-спасательных операций, распределении гуманитарной помощи и организации работы с найденными телами.

Наводнение произошло из-за частичного обвала ледника на горе Лангтанг-Лирунг 26 августа. Лед рухнул в ущелье реки Лхенде-Кхола, что привело к перекрытию русла. Образовавшиеся сели вызвали разрушения в Непале и в Тибетском автономном районе Китая. Пропавшими без вести числятся почти 4 тыс. человек, в их числе — девять граждан России. Более 20 россиян эвакуировались из Тибета в Непал.

Подробности — в публикации «Ъ» «Глобальное потепление как причина аномального катаклизма».