На «Кроссе нации» в Свердловской области ожидают более 250 тыс. участников

Организаторы всероссийского забега «Кросс нации» в Свердловской области в этом году ожидают более 250 тыс. участников, сообщили в департаменте информационной политики региона. Он пройдет 26 сентября. Поучаствовать можно бесплатно, регистрация уже началась.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Департамент информационной политики Свердловской области Фото: Департамент информационной политики Свердловской области

На Среднем Урале забеги пройдут на территории 72 муниципальных образований, при этом главной площадкой традиционно станет «Екатеринбург Арена». В Екатеринбурге спортсменам предстоит преодолеть дистанцию длиной 2 км. В предыдущем году мероприятие на этой площадке собрало свыше 20 тыс. участников.

Перед основным забегом с 21 сентября будет проходить Неделя бега. В различных муниципалитетах региона запланированы эстафеты, мастер-классы и открытые тренировки. Организаторы ожидают, что в рамках этих мероприятий примут участие более 250 тыс. жителей области.

Ирина Пичурина