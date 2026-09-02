Путин пояснил смысл фразы про СВО, белых медведей и косаток

Президент России Владимир Путин по итогам визита в Киргизию разъяснил журналистам, что в его аллегории о причинах начала СВО на примере белых медведей и косаток последние обозначали коллективный Запад. При этом он охарактеризовал косатку как опасное, но умное животное и напомнил, что в советское время Запад называли «акулами империализма».

«Если кто-то попытается нас стащить вниз по пищевой цепочке или слопать, сожрать нас, — сказал Владимир Путин, — то может схлопотать и по зубам». Он добавил, что Россия готова отвечать на агрессию, несмотря на растущие «аппетиты и зубы этих акул».

Другие заявления президента — в материале «Ъ».