Путин пояснил смысл фразы про СВО, белых медведей и косаток
Президент России Владимир Путин по итогам визита в Киргизию разъяснил журналистам, что в его аллегории о причинах начала СВО на примере белых медведей и косаток последние обозначали коллективный Запад. При этом он охарактеризовал косатку как опасное, но умное животное и напомнил, что в советское время Запад называли «акулами империализма».
«Если кто-то попытается нас стащить вниз по пищевой цепочке или слопать, сожрать нас, — сказал Владимир Путин, — то может схлопотать и по зубам». Он добавил, что Россия готова отвечать на агрессию, несмотря на растущие «аппетиты и зубы этих акул».
Другие заявления президента — в материале «Ъ».
Президент России Владимир Путин ранее уже использовал подобные метафоры в своих выступлениях: в декабре 2025 года он разъяснил свое высказывание о «европейских подсвинках», уточнив, что не имел в виду конкретных лиц, а говорил о «группе лиц». В июне 2025 года Владимир Путин, выступая на пресс-конференции по итогам саммита ЕАЭС в Минске, заявил, что «игра в одни ворота с Западом закончилась» и обвинил западные страны в необъявленной войне в Донбассе.
В июне 2026 года Владимир Путин встретился с выпускниками военных вузов, где отметил, что международная ситуация далека от стабильной и страны НАТО готовятся к войне с Россией. Он подчеркнул, что «лжедемократический Запад» сначала создает угрозы для России, вынуждая её к самообороне, а затем обвиняет во всех «смертных грехах». Владимир Путин уверен, что Запад обвинял СССР и Сталина в агрессии даже после вероломного нападения гитлеровской Германии 22 июня 1941 года.