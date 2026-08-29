Путин объяснил причину начала СВО на примере белых медведей и косаток

Дети должны понимать, в каком мире они живут, и для этого им нужно больше рассказывать о живой природе. Такое мнение высказал президент Владимир Путин во время встречи с педагогами в Московском педагогическом госуниверситете в преддверии Дня знаний.

Один из участников встречи рассказал президенту о своей поездке на Северный полюс. Владимир Путин задал ему вопрос, видели ли участники экспедиции белых медведей. Получив утвердительный ответ, президент отметил, что там же обитают косатки.

«Они едят белых медведей как мелюзгу. Такая пищевая цепочка, — сказал президент. — Об этом нужно рассказывать детям, чтобы они понимали, в каком мире мы живем и почему проводим специальную военную операцию».

Также во время посещения МПГУ Владимир Путин по видеосвязи принял участие в открытии нескольких новых школ в российских регионах. Помимо этого, он пообщался с учителями и поблагодарил их за сохранение памяти об участниках СВО.