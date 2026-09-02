За продажу фигур из шаров со Смешариками суд в Сургуте взыскал 48 тыс. рублей

Городской суд Сургута взыскал с местной жительницы 48 тыс. руб. в пользу правообладателей персонажей из мультсериала «Смешарики», сообщили в пресс-службе судов Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО-Югра).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Илья Покалякин / Коммерсантъ Фото: Илья Покалякин / Коммерсантъ

Основанием для иска стало незаконное размещение на личном сайте ответчицы предложения о продаже фигур из воздушных шаров с изображениями персонажей Кроша и Нюши. Компании-правообладатели ООО «Смешарики» и ООО «Мармелад Медиа» обнаружили предложение в 2023 году, согласия на это они не давали.

Ответчица не оспаривала факт размещения изображений и то, что сайт принадлежит ей, однако отрицала саму продажу, не предоставив при этом доказательств своей правоты. Суд признал факт публичного предложения о продаже нарушением исключительных авторских прав. Иск был удовлетворен в полном объеме. С ответчицы взыскано 40 тыс. руб. в качестве компенсации за нарушение интеллектуальных прав, а также 8 тыс. руб. на покрытие судебных расходов. Решение суда уже вступило в законную силу.

Ирина Пичурина