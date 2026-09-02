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Участок на ул. Рощинская в Екатеринбурге закроют почти на месяц

С 22 сентября по 18 ноября на улице Рощинской в Екатеринбурге введут ограничение движения автотранспорта. Оно будет действовать на участке от дома №68 до дома №72а, сообщили в мэрии.

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

Мера обусловлена необходимостью выполнения строительно-монтажных работ. За их проведение отвечает компания ООО СК «Уралкомплект». «Специалисты просят горожан с пониманием отнестись к временным неудобствам и заранее планировать маршрут передвижения»,— сказано в сообщении.

Ирина Пичурина

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