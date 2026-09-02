Участок на ул. Рощинская в Екатеринбурге закроют почти на месяц

С 22 сентября по 18 ноября на улице Рощинской в Екатеринбурге введут ограничение движения автотранспорта. Оно будет действовать на участке от дома №68 до дома №72а, сообщили в мэрии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

Мера обусловлена необходимостью выполнения строительно-монтажных работ. За их проведение отвечает компания ООО СК «Уралкомплект». «Специалисты просят горожан с пониманием отнестись к временным неудобствам и заранее планировать маршрут передвижения»,— сказано в сообщении.

Ирина Пичурина