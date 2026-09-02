Тарифы свяжут обязательствам

С 1 сентября в России заработал новый механизм регулирования коммунальной инфраструктуры через регуляторные соглашения. Ресурсоснабжающие компании смогут на срок не менее пяти лет закреплять с властями обязательства по инвестициям, эксплуатации и модернизации инфраструктуры, а регион — параметры тарифного регулирования на весь срок соглашения. Для Петербурга, где ежегодные вложения крупнейших коммунальных компаний исчисляются десятками миллиардов рублей, новый механизм потенциально может стать еще одним способом зафиксировать условия реализации долгосрочных инвестпроектов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Баранов / Коммерсантъ Фото: Александр Баранов / Коммерсантъ

Правила заключения таких соглашений утверждены постановлениями правительства. Они вступили в силу 1 сентября. Сам институт регуляторных соглашений появился в законодательстве в конце 2025 года.

По соглашению ресурсоснабжающая организация берет на себя обязательства по эксплуатации, строительству, реконструкции и модернизации объектов. Для теплоснабжающих и теплосетевых организаций также устанавливаются показатели надежности и энергетической эффективности. В свою очередь, регион и муниципалитеты обязуются обеспечить условия для регулируемой деятельности, а соглашение должно содержать порядок определения тарифов и обязательство соблюдать установленные параметры в течение всего срока его действия. Минимальный срок соглашения — пять лет.

Документ может предусматривать и меры господдержки — в частности, субсидии для финансирования расходов или возмещения недополученных доходов. При досрочном расторжении соглашения по инициативе региона или муниципалитета ресурсоснабжающая организация вправе требовать возмещения расходов на создание, реконструкцию или модернизацию объектов в порядке, предусмотренном соглашением.

В 2025 году ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» выполнило мероприятия инвестиционной программы на 34,6 млрд рублей. По данным комитета по тарифам, на эти средства было выполнено более 1,9 тыс. мероприятий по подключению новых объектов, 454 мероприятия по строительству, реконструкции и модернизации объектов и сетей, а также 52 мероприятия по обеспечению безопасности. У теплоснабжающих организаций объемы также исчислялись миллиардами рублей. АО «ТЭК СПб» в 2025 году выполнило инвестиционных мероприятий более чем на 16 млрд рублей, АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» — на 4,5 млрд рублей, ПАО «ТГК-1» — на 5,2 млрд рублей, ООО «Петербургтеплоэнерго» — на 480 млн рублей. В сумме вместе это более 60,7 млрд выполненных мероприятий инвестпрограмм за год.

При этом долгосрочное тарифное регулирование для Петербурга само по себе не ново. Инвестиционные программы компаний «ТЭК СПб», «Теплосети Санкт-Петербурга», «Петербургтеплоэнерго» и филиала «Невский» ТГК-1 утверждены на 2024–2028 годы. На сайте комитета по тарифам также опубликована инвестиционная программа «Водоканала» на 2026–2030 годы. В то же время теперь инвестиционные обязательства компании, условия тарифного регулирования и обязательства публичной стороны могут быть объединены в одном документе. Причем обязательства города или региона по установлению и соблюдению тарифов также становятся частью соглашения. По логике федеральных властей для компании это должно обеспечить большую предсказуемость условий реализации многолетнего проекта.

Чиновники взамен пытаются облегчить жизнь административного аппарата, получая от компаний обязательства выполнить конкретные показатели, не финансировать всю модернизацию их бюджета, привлекая частные деньги в коммунальную инфраструктуру. То есть, следует из пояснительной записки, город пытается переложить часть инвестиционной нагрузки с бюджета на регулируемый бизнес, одновременно сохраняя за собой контроль над тарифами. Более того, у города появляется возможность заставить деньги идти именно на нужные объекты.

Войти в новый режим смогут не все компании. Для теплоснабжающих и теплосетевых организаций установлены, в частности, требования о наличии утвержденной инвестиционной программы, работе в рамках не первого долгосрочного периода регулирования и включении сведений об организации в утвержденную схему теплоснабжения. Для ряда организаций предусмотрено также требование по доле присоединенной тепловой нагрузки. В Петербурге это существенно для крупных участников рынка. Восемь ТЭЦ филиала «Невский» ПАО «ТГК-1» обеспечивают около половины рынка тепловой энергии города.

Заявление о заключении первого регуляторного соглашения в 2026 году компании должны направить в орган регулирования тарифов не позднее 1 октября. Вместе с ним подаются проект соглашения, действующая или проектируемая инвестиционная программа, документы о соответствии установленным требованиям, а также расчет тарифов или формула их определения на весь срок соглашения.

Дальше орган тарифного регулирования в течение десяти рабочих дней принимает решение о принятии заявления к рассмотрению либо о его возврате. После рассмотрения проекта он размещается для общественного обсуждения. Заинтересованные лица смогут представить предложения, после чего проект дорабатывается и передается сторонам соглашения. В Петербурге окончательное решение о заключении соглашения принимает губернатор. Соглашение считается заключенным после его подписания всеми сторонами.

При этом соглашение может быть изменено в предусмотренных правилами случаях, в том числе при изменении законодательства, параметров инвестиционной программы или возникновении иных оснований, предусмотренных правилами и самим документом. Само вступление механизма регуляторных соглашений в силу не означает автоматического изменения коммунальных тарифов для потребителей. Их параметры будут определяться в соответствии с условиями конкретного соглашения и действующим законодательством о тарифном регулировании.

После 1 октября станет понятно, какие из крупных городских коммунальных организаций готовы перевести часть своих долгосрочных инвестиционных обязательств в новый договорный режим.

«Ъ Северо-Запад» направил запросы в комитет по тарифам, «Водоканал Санкт-Петербурга», «ТЭК СПб», ТГК-1, «Теплосеть Санкт-Петербурга» и «Петербургтеплоэнерго» с вопросами о планах воспользоваться новым механизмом. На момент публикации ответа от ведомства и компаний не поступило.

Полина Пучкова