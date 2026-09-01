Пашинян: Армения отказалась от проведения референдума о членстве в Евросоюзе
Армения отказалась от идеи проведения референдума о членстве в Евросоюзе, подписав повестку о партнерстве с ЕС. Об этом заявил премьер-министр Никол Пашинян на встрече с президентом России Владимиром Путиным. Время для принятия решения по вопросу членства в ЕС еще не пришло, добавил господин Пашинян.
Никол Пашинян
Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ
«Честно говоря, мы не нашли никаких нарушений тех обязательств, которые есть у Армении перед Россией и ЕАЭС»,— сказал господин Пашинян (цитата по сайту Кремля). Он добавил, что Армения очень высоко ценит отношения с Россией. «Этот процесс (евроинтеграции.— “Ъ”) — не против России, не против Евразийского экономического союза»,— отметил премьер-министр.
Армения и Евросоюз подписали повестку стратегического партнерства в декабре 2025 года. Ранее премьер-министр Армении обещал провести референдум по вопросу членства в ЕС после подачи заявки на вступление в объединение. Владимир Путин призвал Никола Пашиняна как можно скорее определиться по вопросу членства республики в ЕС.
Подробнее — в материале «Ъ» «Армения не встала с двух стульев».
Власти Армении осознают, что членство в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) несовместимо с членством в Европейском союзе (ЕС), что подтвердил премьер-министр Никол Пашинян в ходе переговоров с президентом России Владимиром Путиным в апреле 2026 года. Владимир Путин подчеркнул невозможность одновременного пребывания страны в двух этих союзах, отметив, что вопрос носит чисто экономический характер. Несмотря на это, Армения и ЕС подписали повестку стратегического партнерства в декабре 2025 года.
Телефонный разговор Никола Пашиняна с Владимиром Путиным 27 июля 2026 года показал отсутствие сближения позиций сторон по вопросу стратегического выбора Армении, где Ереван по-прежнему пытается балансировать между ЕАЭС и ЕС. Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков сообщил, что обсуждалась необходимость скорейшего проведения в Армении референдума, чтобы народ определился с направлением. При этом Никол Пашинян отметил, что проведение референдума возможно только после официальной заявки Армении на членство в ЕС и получения предметного характера темы.