Пашинян: Армения отказалась от проведения референдума о членстве в Евросоюзе

Армения отказалась от идеи проведения референдума о членстве в Евросоюзе, подписав повестку о партнерстве с ЕС. Об этом заявил премьер-министр Никол Пашинян на встрече с президентом России Владимиром Путиным. Время для принятия решения по вопросу членства в ЕС еще не пришло, добавил господин Пашинян.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Никол Пашинян

Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ Никол Пашинян

Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ

«Честно говоря, мы не нашли никаких нарушений тех обязательств, которые есть у Армении перед Россией и ЕАЭС»,— сказал господин Пашинян (цитата по сайту Кремля). Он добавил, что Армения очень высоко ценит отношения с Россией. «Этот процесс (евроинтеграции.— “Ъ”) — не против России, не против Евразийского экономического союза»,— отметил премьер-министр.

Армения и Евросоюз подписали повестку стратегического партнерства в декабре 2025 года. Ранее премьер-министр Армении обещал провести референдум по вопросу членства в ЕС после подачи заявки на вступление в объединение. Владимир Путин призвал Никола Пашиняна как можно скорее определиться по вопросу членства республики в ЕС.

Подробнее — в материале «Ъ» «Армения не встала с двух стульев».