Путин призвал Пашиняна как можно скорее определиться со вступлением Армении в ЕС
Президент России Владимир Путин проводит встречу с премьер-министром Армении Николом Пашиняном на саммите Шанхайской организации сотрудничества в Бишкеке. Стремление Армении в Евросоюз создает сложности из-за участия республики в Евразийском экономическом союзе, заявил господин Путин.
Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ
Чем быстрее Армения определится в вопросе вступления в ЕС, тем лучше, добавил Владимир Путин. Он предложил дать выбор армянскому народу и спросить, чего хотят люди. Российской стороне нужно понять, как строить двусторонние отношения дальше, подчеркнул господин Путин. Он отметил, что принятие закона о начале вступления Армении в другую организацию будет означать заявление о выходе из ЕАЭС.
Россия всегда выступает за развитие дружественных и взаимовыгодных отношений с Арменией, сказал господин Путин. Он указал на совместные проекты двух стран в сфере мирного атома, транспорта и цифровой экономики.
Армения и Евросоюз подписали повестку стратегического партнерства в декабре 2025 года. Никол Пашинян обещал провести референдум по вопросу членства в ЕС после подачи заявки на вступление в объединение.
Подробнее — в материале «Ъ» «Армения не встала с двух стульев».
Премьер-министр Армении Никол Пашинян анонсировал планы по подготовке референдума о членстве в Европейском союзе (ЕС) после подачи заявки и получения ответа. Он отметил, что Армения останется в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) до тех пор, пока выбор между ЕАЭС и ЕС не станет неизбежным. В апреле 2026 года Владимир Путин на встрече с Николом Пашиняном отметил, что одновременное членство в ЕАЭС и ЕС невозможно по экономическим причинам, а не по политическим.
Телефонный разговор между Владимиром Путиным и Николом Пашиняном состоялся 27 июля 2026 года, в ходе которого российский президент призвал Армению как можно скорее провести референдум по членству в ЕАЭС. Армянский премьер-министр, в свою очередь, заявил, что референдум о вступлении в ЕС возможен только после официальной заявки. Российская сторона не считает, что поздравление с днем рождения армянского премьера или телефонные разговоры свидетельствуют о смягчении позиции Москвы в вопросе выбора Армении между ЕС и ЕАЭС.
В конце мая 2026 года главы стран ЕАЭС (России, Белоруссии, Киргизии и Казахстана) опубликовали совместное заявление, в котором призвали Армению провести референдум о вступлении в ЕС или сохранении членства в ЕАЭС. В декабре 2025 года Армения и ЕС подписали повестку стратегического партнерства. Российская сторона пригрозила приостановить или денонсировать соглашение о сотрудничестве в области поставок природного газа, нефтепродуктов и необработанных природных алмазов, если Армения продолжит процесс вступления в ЕС.