Путин призвал Пашиняна как можно скорее определиться со вступлением Армении в ЕС

Президент России Владимир Путин проводит встречу с премьер-министром Армении Николом Пашиняном на саммите Шанхайской организации сотрудничества в Бишкеке. Стремление Армении в Евросоюз создает сложности из-за участия республики в Евразийском экономическом союзе, заявил господин Путин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ

Чем быстрее Армения определится в вопросе вступления в ЕС, тем лучше, добавил Владимир Путин. Он предложил дать выбор армянскому народу и спросить, чего хотят люди. Российской стороне нужно понять, как строить двусторонние отношения дальше, подчеркнул господин Путин. Он отметил, что принятие закона о начале вступления Армении в другую организацию будет означать заявление о выходе из ЕАЭС.

Россия всегда выступает за развитие дружественных и взаимовыгодных отношений с Арменией, сказал господин Путин. Он указал на совместные проекты двух стран в сфере мирного атома, транспорта и цифровой экономики.

Армения и Евросоюз подписали повестку стратегического партнерства в декабре 2025 года. Никол Пашинян обещал провести референдум по вопросу членства в ЕС после подачи заявки на вступление в объединение.

Подробнее — в материале «Ъ» «Армения не встала с двух стульев».