Путин и Си Цзиньпин обсудили на переговорах в Бишкеке конфликт на Украине

Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин во время переговоров в Бишкеке в основном обсуждали двусторонние отношения. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, конфликт на Украине обсуждался «рефреном, по касательной».

Стороны обсуждали торгово-экономическое взаимодействие России и Китая, а также кратко обменялись мнениями по основным вопросам международной повестки, уточнил господин Песков. «Собственно обсуждения (конфликта на Украине.—“Ъ”) не было»,— сказал он журналисту ВГТРК Павлу Зарубину (видео опубликовано в Telegram-канале «Вестей»).

Встреча глав двух государств прошла в «очень конструктивной, дружеской атмосфере», отметил Дмитрий Песков. «И Си, и Путин доверяют друг другу и используют это взаимное доверие для того, чтобы затрагивать самые сложные (вопросы.--“Ъ”)»,— добавил он.

Владимир Путин и Си Цзиньпин прибыли в Бишкек на заседание Совета глав государств — членов Шанхайской организации сотрудничества. На переговорах российский президент предложил сделать безвизовый режим с Китаем постоянным.