Путин и Си Цзиньпин обсудили на переговорах в Бишкеке конфликт на Украине
Песков: Путин и Си Цзиньпин рефреном обсуждали конфликт на Украине
Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин во время переговоров в Бишкеке в основном обсуждали двусторонние отношения. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, конфликт на Украине обсуждался «рефреном, по касательной».
Стороны обсуждали торгово-экономическое взаимодействие России и Китая, а также кратко обменялись мнениями по основным вопросам международной повестки, уточнил господин Песков. «Собственно обсуждения (конфликта на Украине.—“Ъ”) не было»,— сказал он журналисту ВГТРК Павлу Зарубину (видео опубликовано в Telegram-канале «Вестей»).
Встреча глав двух государств прошла в «очень конструктивной, дружеской атмосфере», отметил Дмитрий Песков. «И Си, и Путин доверяют друг другу и используют это взаимное доверие для того, чтобы затрагивать самые сложные (вопросы.--“Ъ”)»,— добавил он.
Владимир Путин и Си Цзиньпин прибыли в Бишкек на заседание Совета глав государств — членов Шанхайской организации сотрудничества. На переговорах российский президент предложил сделать безвизовый режим с Китаем постоянным.
Президент России Владимир Путин и Председатель КНР Си Цзиньпин прибыли в Бишкек на заседание Совета глав государств — членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) 31 августа 2026 года. В состав российской делегации на этой встрече вошли глава МИДа Сергей Лавров, вице-премьер Алексей Оверчук, замглавы администрации президента Максим Орешкин, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков и помощник главы государства Юрий Ушаков.
Ранее, 17 мая 2024 года, помощник президента Юрий Ушаков сообщал, что Владимир Путин и Си Цзиньпин обсуждали украинскую тему очень подробно, в формате тет-а-тет, во время неформальной встречи в правительственной резиденции Чжуннаньхай в Пекине. Тогда Дмитрий Песков отмечал, что Москве импонирует конструктивная позиция китайской стороны по этому вопросу.
3 июля 2024 года Дмитрий Песков также сообщал, что конфликт на Украине обсуждался на переговорах Владимира Путина с Си Цзиньпином в Астане, где была отмечена бесперспективность любых форматов урегулирования без российского участия. При этом Песков уточнял, что теме Украины не было уделено наибольшее внимание в ходе тех переговоров.