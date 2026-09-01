Партнера Ильи Трабера освободили по делу об убийстве депутата в Ленобласти

Делового партнера Ильи Трабера Владимира Даниленко освободили из СИЗО по делу об убийстве депутата Выборгского района Ленобласти Александра Петрова. Уголовное преследование в отношении него прекращено за непричастностью.

Как стало известно «Ъ Северо-Запад», господин Даниленко вышел из спецблока «Матросской Тишины» 1 сентября и направился в Петербург. Постановление об освобождении вынес следователь СКР.

Бизнесменов Даниленко и Трабера задержали в июне и доставили из Петербурга в Москву для следственных действий по делу об убийстве Александра Петрова. Господин Трабер был арестован 17 июня, его деловой партнер Даниленко — на следующий день. Под стражей также оказались двое уроженцев Дагестана, которых следствие считает исполнителями преступления.

Подробнее о резонансном деле — в материале «Ъ Северо-Запад» «Петербург снова бандитский».

Карина Дроздецкая