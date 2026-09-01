Землю банкрота-подрядчика СУ «Стиль-М» под Всеволожском купил владелец Gabino

Владелец компании-производителя оборудования для общепита Gabino купил с банкротного торга 4,47 га земли в массиве Соржа-Старая во Всеволожском районе Ленобласти. Участок, ранее принадлежавший строительному подрядчику СУ «Стиль-М», достался предпринимателю как единственному участнику аукциона, по минимальной цене — 110 млн руб. Разрешенный вид использования надела — размещения бизнес-центров, следует из аукционной документации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Участок достался по минимальной цене 110 млн рублей

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Участок достался по минимальной цене 110 млн рублей

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

ООО «СУ "Стиль-М"» было признано банкротом в марте 2023 года. В том же месяце в отношении него открыто конкурсное производство. Как ранее рассказывал «Ъ Северо-Запад», конкурсный управляющий должника Семен Сулягин, строительное управление «Стиль-М» являлось подрядной организацией, которая построила, в частности, несколько жилых домов в ЖК «Балтийская жемчужина». Другой недвижимости, кроме земельного участка, у должника нет, уточнял господин Сулягин.

Землю в массиве Соржа-Старая на торгах купила инвесткомпания «Нева-Дон», единственным собственником которой является предприниматель Игорь Калитин. По данным СПАРК-Интерфакс, он же владеет ООО «Спецмаш», выпускающим на своей площадке во Всеволожске оборудования для предприятий общественного питания и торговых компаний под брендом Gabino. Также у господина Калитина 100% долей в «Управляющей компании "Маршал"». Фирма занимается сдачей в аренду и продажей производственных и складских помещений вблизи деревни Щеглово во Всеволожском районе Ленобласти.

На момент публикации в «Нева-Дон» не ответили «Ъ СЗ», как в дальнейшем планируют использовать приобретенный участок.

Владимир Колодчук