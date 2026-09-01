Рабочих засыпало грунтом при прокладке сетей в свердловском селе, один погиб

В Каменском районе (Свердловская область) прокуратура начала проверку после гибели рабочего при прокладке канализационных сетей. Инцидент произошел 28 августа в селе Сипавское, где во время земляных работ обрушился грунт.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Как сообщили в пресс-службе свердловской прокуратуры, в результате обвала двое мужчин оказались засыпаны землей. 41-летний мужчина погиб на месте происшествия, второму удалось самостоятельно выбраться из-под завала.

Работы на объекте выполняла подрядная организация ООО «Виаком Сервис». По данному факту следственным отделом по городу Каменск-Уральский СУ СКР по Свердловской области возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности при ведении строительных или иных работ, повлекшем по неосторожности смерть человека (ч. 2 ст. 216 УК РФ).

«В ходе надзорных мероприятий прокуратура даст оценку соблюдению подрядной организацией требований законодательства об охране труда, установит должностное лицо, ответственное за соблюдение техники безопасности при проведении работ»,— прокомментировали в прокуратуре.

Также будет проверено, являлся ли погибший штатным сотрудником или привлекался по гражданско-правовому договору.