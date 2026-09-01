«Банк сейчас должен быть не просто кредитором, а партнером»

О том, как изменился спрос крупного бизнеса на банковские услуги, что сейчас влияет на принятие инвестиционных решений и как банки борются за крупных клиентов – об этом в рамках Восточного экономического форума Олег Богданов беседует со старшим вице-президентом, руководителем департамента по работе с крупными корпоративными клиентами Альфа Банка Денисом Кутасовым.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба Альфа-Банка Фото: Пресс-служба Альфа-Банка

— Первый вопрос: как вы оцениваете инвестиционную активность крупных компаний? В какие направления бизнес готов инвестировать в текущих условиях?

— Если говорить об активности, то она, безусловно, есть, но очень сдержанная и избирательная. Бизнес сейчас не готов брать на себя повышенные риски, поэтому инвестирует в то, что обеспечивает ему устойчивость и рост в долгосрочной перспективе.

Если смотреть на статистику, то после небольшого сокращения в 2025-м-начале 2026-го мы также наблюдаем снижение инвестиций в основной капитал. Скорее всего, увидим плюс только в следующем году. Статистика — это средняя температура по больнице, но в данном случае она достаточно верно показывает, что инвестировать в текущих условиях очень сложно.

За этими цифрами скрывается достаточно интересная структура, куда же реально идут деньги. В первую очередь, это цифровизация. Компании вкладываются в автоматизацию, цифровые платформы, облачные сервисы и роботизацию — во все то, что позволяет повысить эффективность. Второе важное направление — это инфраструктура. Это и логистика с автоматизированными складами, и создание собственных центров обработки данных. В-третьих, устойчивое развитие и энергоэффективность, в том числе вложения в возобновляемую энергетику. И, конечно, технологический суверенитет: локализация производств, развитие региональных проектов, чтобы снизить зависимость от глобальных цепочек поставок. По сути, компании, думающие о будущем, вкладываются в фундамент, который позволит им нарастить конкурентоспособность в среднесрочной и долгосрочной перспективах.

— Все видят, что ставки на рынке достаточно высокие, и это достаточно серьезная проблема. Насколько высокая стоимость финансирования влияет на инвестиционные решения компании? Какие проекты сейчас подходят для финансирования по таким высоким ставкам, где есть хорошая доходность?

— Влияние ставок, безусловно, огромное. Как я и говорил, те, кто думает о будущем, инвестируют в то, что помогает им расти, сохранять и наращивать конкурентоспособность. Но, с другой стороны, есть целый пласт компаний, которые ищут быструю и высокую доходность в текущих условиях. Они сконцентрированы на проектах с коротким сроком окупаемости и стабильным, предсказуемым денежным потоком, а также ищут возможности снизить финансовую нагрузку, например, через участие в программах поддержки с субсидированием ставок. Если говорить о конкретных проектах, то, в частности, в коммерческой недвижимости для сдачи в аренду срок окупаемости при текущих ставках уходит за горизонт 20 лет. Это, безусловно, непривлекательно. Поэтому рынок перестраивается. Сейчас большинство сделок — это строительство под конкретного заказчика, так называемый build-to-suit, где экономика считается под запрос будущего потребителя объекта.

Достаточно хорошо складывается экономика и у проектов с жильем и коммерческой недвижимостью, если есть эффект от льгот по видам разрешенного использования. Стоимость финансирования всегда очень важна, и кредитные условия при ключевой ставке в 14% по-прежнему достаточно жесткие. Но мы видим, что постепенное снижение ключевой ставки способствовало сохранению кредитной активности банков. За первое полугодие портфель всех требований банков к компаниям вырос более чем на 3%, и рост продолжился в июле. Банк России ожидает, что по итогам года рост требований составит порядка 7-11%, и я думаю, что эта оценка реалистичная. Важно понимать, что ограничение для кредитной активности связано не только со стоимостью привлечения средств. Повышенный уровень неопределенности и необходимость прохождения низшей точки экономического цикла, чтобы более уверенно смотреть в будущее, — это как минимум не менее важная составляющая на данный момент.

— А как сейчас меняется структура финансирования крупных компаний? И какую роль сегодня играют банковские кредиты, облигации, проектное финансирование и акционерный капитал? Как акценты расставляются?

— Банковские кредиты по-прежнему являются основой, но структура заметно меняется. Важный тренд, который мы наблюдаем, — это бурный рост рынка корпоративных облигаций. Если в 2020-2023 годах их доля составляла около 30% от рынка кредитования, то сейчас она уже приближается к 40%. Это восходящий тренд.

Почему облигации так привлекательны? Во-первых, самая широкая база инвесторов — от пенсионных фондов до банков и частных лиц, что позволяет получать эмитентам лучшие условия финансирования. Во-вторых, это гибкость: можно выбрать тип купона, валюту, сроки, графики амортизации. В-третьих, это формирование публичной кредитной истории, которая в будущем открывает двери к более дешевым деньгам. Проектное финансирование — это, как правило, удел крупных долгосрочных инфраструктурных проектов, таких как крупные производства, логистика, дорожная инфраструктура. Здесь ключевую роль играет государственно-частное партнерство. Банки достаточно охотно финансируют такие проекты, потому что риски тут разделяются с государством. А вот акционерный капитал сейчас в объективном затишье, публичных размещений почти нет, возможности ограничены. Хотя частные сделки проходят, но это скорее очень точечная история. Отдельно отмечу, что в последние годы сильно вырос спрос на кредиты по плавающим ставкам. Это удобный инструмент, но и компаниям, и банкам нужно помнить о процентном риске. Если его игнорировать, то в какой-то момент он может превратиться объективно в кредитный риск.

— А как меняется конкуренция банков за крупных корпоративных клиентов? Какие критерии сейчас становятся для компаний определяющими при выборе банка?

— Конкуренция, безусловно, обостряется, потому что количество клиентов с низким или умеренным кредитным риском в текущих условиях сокращается. При этом сами компании предпочитают работать с несколькими банками, чтобы диверсифицировать риски, создавать конкуренцию и получать лучшие условия финансирования и получения банковских продуктов. Конечно, цена остается важнейшим фактором, но далеко не единственным. Компании все больше смотрят на надежность и достаточность капитала банков, с которыми планируют работать в долгосрочной перспективе. И, безусловно, по моему мнению, правильно делают. Достаточность капитала показывает, сможет ли банк быть стратегическим партнером и поддерживать план роста клиента в длинную или на постоянной основе. Кроме того, на первый план выходит гибкость банка, его готовность быстро реагировать на изменения, скорость принятия решений и, что очень важно, удобство клиентского пути. Банк сейчас должен быть не просто кредитором, а партнером, который предлагает комплексное решение.