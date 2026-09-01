Свердловчанина оштрафовали за то, что не сказал военкомату о браке и ребенке

Военкомат оштрафовал свердловчанина из-за того, что он не уведомил об изменении семейного положения в установленный законом срок. Согласно материалам дела, в сентябре 2025 года у мужчины родилась дочь, а в марте 2026 года он вступил в брак. Однако в течение двух недель после этих событий он не направил необходимые сведения в военкомат, что нарушило требования ст. 10 ФЗ «О воинской обязанности и военной службе».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

В апреле 2026 года военный комиссар Талицкого и Тугулымского районов составил протокол по ч. 2 ст. 21.5 КоАП РФ и назначил административный штраф в размере 5 тыс. руб. Не согласившись с наказанием, мужчина обжаловал постановление в Талицком райсуде, но тот оставил решение без изменений.

После этого заявитель подал жалобу в вышестоящую инстанцию, настаивая на отмене ранее принятых решений и прекращении производства по делу. Свердловский областной суд изучил документы и доводы стороны защиты, но не нашел оснований для пересмотра ситуации.

Судебные инстанции указали, что ответственность по данной статье наступает за несвоевременное сообщение в военкомат или орган первичного воинского учета об изменении семейного статуса, места работы, образования или переезде. Нарушение влечет за собой наложение административного штрафа.