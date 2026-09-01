В Пионерском поселке Екатеринбурга на месте корпуса университета построят жилье

В Екатеринбурге на месте корпуса Гуманитарного университета планируют построить жилой комплекс. По данным портала 66.ру, девелоперская компания Prinzip приобрела двухэтажное здание по ул. Железнодорожников, 3, в октябре прошлого года. После завершения учебного сезона в текущем году образовательное учреждение освободило площадку и передало ее новому собственнику.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сергей Рыбежский / Коммерсантъ Фото: Сергей Рыбежский / Коммерсантъ

Для реализации проекта необходимо изменить статус земельного участка площадью 0,55 га. Сейчас территория относится к зоне ЦС-2, предназначенной для объектов среднего и высшего образования. Планируется перевод участка в категорию общественно-деловой зоны. Отметим, что недалеко от корпуса университета находится ЖК «Малевич», который возводила компания Prinzip.

Гуманитарный университет — первый в СССР негосударственный (частный) вуз. Он был зарегистрирован в 1990 году, учеба там началась с 1 февраля 1991 года.