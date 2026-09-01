В Ревде состоялась премьера комедийного сериала «Пора на завод»

На главной сцене Дворца культуры в Ревде (Свердловская область) для работников Среднеуральского медеплавильного завода (СУМЗ) прошла премьера комедийного сериала ТНТ «Пора на завод» режиссера Василия Свиридова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Премьера комедийного сериала «Пора на завод» Фото: София Паникова Участники съемочной группы Фото: Пресс-служба СУМЗ Следующая фотография 1 / 2 Премьера комедийного сериала «Пора на завод» Фото: София Паникова Участники съемочной группы Фото: Пресс-служба СУМЗ

Главной съемочной площадкой сериала стали промышленные цеха, а сотрудники предприятия — актерами. Во время съемок производство не прерывалось. Сотрудники СУМЗ появлялись в эпизодических ролях и участвовали в качестве массовки.

Сюжет начинается с того, что главная героиня Таня (сыграла Рината Тимербаева) знакомит своего московского парня Вадима (Вячеслава Чепурченко) с суровым уральским папой Игорем Романовичем (Анатолием Журавлевым). Чтобы доказать отцу возлюбленной свои намерения, Вадим меняет офисный костюм на защитную каску и отправляется стажироваться на Уральский металлургический завод. За 16 эпизодов главному герою придется доказать строгому бригадиру, и по совместительству будущему тестю, что финансовый аналитик способен работать руками.

«Идея пришла, когда началась пандемия. У меня жена спросила: "А что ты будешь делать, если все проекты закроют? Ты же вообще больше ничего делать не умеешь. Пойдешь на завод?". Я сам родом из Верхней Пышмы, там тоже есть большие заводы, почти все мои одноклассники там работают. Мне кажется, не все до конца осознают, насколько это трудная, а самое главное, важная профессия. И я бы хотел рассказать про нее с другой стороны»,— рассказал креативный продюсер Александр Балдин.

По словам актера Антона Остерникова, который исполнил роль заводчанина Лехи, ему пришлось поработать над своим уральским говором и держать под рукой словарик локальных выражений.

София Паникова