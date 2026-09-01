В Ревде состоялась премьера комедийного сериала «Пора на завод»
На главной сцене Дворца культуры в Ревде (Свердловская область) для работников Среднеуральского медеплавильного завода (СУМЗ) прошла премьера комедийного сериала ТНТ «Пора на завод» режиссера Василия Свиридова.
Главной съемочной площадкой сериала стали промышленные цеха, а сотрудники предприятия — актерами. Во время съемок производство не прерывалось. Сотрудники СУМЗ появлялись в эпизодических ролях и участвовали в качестве массовки.
Сюжет начинается с того, что главная героиня Таня (сыграла Рината Тимербаева) знакомит своего московского парня Вадима (Вячеслава Чепурченко) с суровым уральским папой Игорем Романовичем (Анатолием Журавлевым). Чтобы доказать отцу возлюбленной свои намерения, Вадим меняет офисный костюм на защитную каску и отправляется стажироваться на Уральский металлургический завод. За 16 эпизодов главному герою придется доказать строгому бригадиру, и по совместительству будущему тестю, что финансовый аналитик способен работать руками.
«Идея пришла, когда началась пандемия. У меня жена спросила: "А что ты будешь делать, если все проекты закроют? Ты же вообще больше ничего делать не умеешь. Пойдешь на завод?". Я сам родом из Верхней Пышмы, там тоже есть большие заводы, почти все мои одноклассники там работают. Мне кажется, не все до конца осознают, насколько это трудная, а самое главное, важная профессия. И я бы хотел рассказать про нее с другой стороны»,— рассказал креативный продюсер Александр Балдин.
По словам актера Антона Остерникова, который исполнил роль заводчанина Лехи, ему пришлось поработать над своим уральским говором и держать под рукой словарик локальных выражений.