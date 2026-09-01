Власти Крыма пообещали ежедневно поставлять бензин АИ-95 по сниженной цене
В Крыму 1 сентября продали первую партию бензина АИ-95 по цене до 100 руб. за литр. Поставки топлива по сниженной цене планируются ежедневно, заявил премьер-министр республики Юрий Гоцанюк.
Как уточнил господин Гоцанюк, для «предотвращения искусственного дефицита и пресечения спекулятивного спроса» в Крыму сохраняются ограничения на продажу топлива — до 20 л в одни руки. Он заверил, что мера временная и направлена на обеспечение равного доступа к топливу для всех автовладельцев.
По данным Крымстата, в феврале средняя цена литра бензина на крымских АЗС составила 75,09 руб. В июне стоимость выросла в среднем до 185–200 руб. за литр. У перекупщиков цены на топливо колеблются от 250 до 400 руб. за л. Глава Крыма Сергей Аксенов накануне заявил, что бензин АИ-92 и дизельное топливо на полуострове «определенное время еще будут в дефиците».
Власти Крыма рассматривали дополнительные пути поставок топлива на полуостров по суше, о чём заявил министр топлива и энергетики республики Владимир Воронкин в июне 2026 года. Ситуация с топливом в регионе была напряженной, что подтверждал глава Крыма Сергей Аксенов в июле 2026 года.
В конце мая 2026 года в Крыму ввели ограничения на продажу бензина марок АИ-95 и АИ-92: не более 20 литров в одни руки в сутки и запрет на заправку в канистры. В Севастополе тогда же внедрили продажу топлива по талонам. Свободная продажа бензина была доступна на 49 АЗС в Крыму 17 июля 2026 года, но с сохранением лимитов в 20 литров на АИ-95 и 40 литров на дизель без QR-кода.
Президент России Владимир Путин одобрил просьбу главы Крыма о субсидиях на закупку топлива на совещании по ситуации на топливном рынке 8 июля 2026 года. Власти Крыма не ожидали снижения цен на бензин ниже 100 рублей за литр в конце августа 2026 года, отмечая, что ценовая дистанция для этого очень велика и обусловлена логистикой.