Власти Крыма пообещали ежедневно поставлять бензин АИ-95 по сниженной цене

Составлено ИИ-Ассистентъ

Власти Крыма рассматривали дополнительные пути поставок топлива на полуостров по суше, о чём заявил министр топлива и энергетики республики Владимир Воронкин в июне 2026 года. Ситуация с топливом в регионе была напряженной, что подтверждал глава Крыма Сергей Аксенов в июле 2026 года.

В конце мая 2026 года в Крыму ввели ограничения на продажу бензина марок АИ-95 и АИ-92: не более 20 литров в одни руки в сутки и запрет на заправку в канистры. В Севастополе тогда же внедрили продажу топлива по талонам. Свободная продажа бензина была доступна на 49 АЗС в Крыму 17 июля 2026 года, но с сохранением лимитов в 20 литров на АИ-95 и 40 литров на дизель без QR-кода.

Президент России Владимир Путин одобрил просьбу главы Крыма о субсидиях на закупку топлива на совещании по ситуации на топливном рынке 8 июля 2026 года. Власти Крыма не ожидали снижения цен на бензин ниже 100 рублей за литр в конце августа 2026 года, отмечая, что ценовая дистанция для этого очень велика и обусловлена логистикой.