Власти Крыма не ждут скорого снижения цен на бензин ниже 100 рублей за литр

Цены на бензин в Крыму могут больше не опуститься ниже отметки 100 руб. за литр. Об этом журналистам заявил председатель Государственного совета республики Владимир Константинов.

По его словам, до такого снижения цен на бензин еще «очень большая дистанция». «И сможем ли мы ее пройти — сказать сложно. Есть вероятность, что цены на топливо в Крыму не вернутся на прежний уровень, особенно с учетом крымской логистики… Сейчас стоимость отличается от регионов-соседей, и говорить о скорой перспективе ее снижения на данный момент не приходится»,— добавил Константинов.

Республиканские и федеральные органы власти, уточнил господин Константинов, работают над восполнением запасов топлива в регионе и проблема его дефицита надолго не затянется.

Ограничения на отпуск топлива в Крыму ввели в конце мая. Сначала бензин в приоритетном порядке направляли на нужды коммунальных и социальных служб. Физлицам было разрешено приобретать не более 20 литров за одну заправку, при этом заправку в канистры запретили. Спустя некоторое время жители полуострова стали жаловаться на плохое качество топлива и на завышенные цены.

По данным Крымстата, в феврале средняя цена одного литра бензина на крымских АЗС составила 75,09 руб., в среднем по Южному федеральному округу — 67,88 руб., в среднем по стране — 66,02 руб. В июне стоимость бензина на автозаправках полуострова при остром дефиците топлива выросла в среднем до 185–200 руб. за литр. У перекупщиков цены на топливо колеблются от 250 до 400 руб. за литр.

Александр Дремлюгин, Симферополь