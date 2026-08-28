Власти Крыма не ждут скорого снижения цен на бензин ниже 100 рублей за литр
Цены на бензин в Крыму могут больше не опуститься ниже отметки 100 руб. за литр. Об этом журналистам заявил председатель Государственного совета республики Владимир Константинов.
По его словам, до такого снижения цен на бензин еще «очень большая дистанция». «И сможем ли мы ее пройти — сказать сложно. Есть вероятность, что цены на топливо в Крыму не вернутся на прежний уровень, особенно с учетом крымской логистики… Сейчас стоимость отличается от регионов-соседей, и говорить о скорой перспективе ее снижения на данный момент не приходится»,— добавил Константинов.
Республиканские и федеральные органы власти, уточнил господин Константинов, работают над восполнением запасов топлива в регионе и проблема его дефицита надолго не затянется.
Ограничения на отпуск топлива в Крыму ввели в конце мая. Сначала бензин в приоритетном порядке направляли на нужды коммунальных и социальных служб. Физлицам было разрешено приобретать не более 20 литров за одну заправку, при этом заправку в канистры запретили. Спустя некоторое время жители полуострова стали жаловаться на плохое качество топлива и на завышенные цены.
По данным Крымстата, в феврале средняя цена одного литра бензина на крымских АЗС составила 75,09 руб., в среднем по Южному федеральному округу — 67,88 руб., в среднем по стране — 66,02 руб. В июне стоимость бензина на автозаправках полуострова при остром дефиците топлива выросла в среднем до 185–200 руб. за литр. У перекупщиков цены на топливо колеблются от 250 до 400 руб. за литр.
Дефицит топлива в Крыму и Севастополе начался в конце мая 2026 года из-за ударов ВСУ по трассе «Новороссия», что привело к введению лимитов на продажу топлива. Власти Крыма и Севастополя обращались к правительству России с просьбой ввести субсидированные цены на бензин для АЗС в регионе, так как, например, самый популярный бензин марки АИ-95 стоил 197 рублей на официальных заправках Крыма, тогда как в соседнем Краснодарском крае цена составляла 73,5 рубля.
В июле 2026 года стоимость бензина на автозаправках в Севастополе достигала 199 рублей за литр, а в Крыму топливо отпускалось в среднем по 185–200 рублей, при этом у перекупщиков цены колебались от 250 до 400 рублей за литр. По словам губернатора Севастополя Михаила Развожаева, одной из причин роста цен стало отсутствие в регионе заправок вертикально интегрированных компаний, так как там работают только крупные частные трейдеры.
В августе 2026 года лимит продажи дизельного топлива на заправках сети «Атан» в Крыму был увеличен до 30 литров по цене 119 рублей за литр, а свободная продажа всех видов топлива на сетях АЗС «Атан» и «ТЭС» возобновилась с 4 августа. При этом власти Крыма работают над восстановлением логистических цепочек, согласованием дополнительных объемов поставок и наращиванием темпов доставки топлива.
Через Крымский мост в июле 2026 года разрешалось провозить не более 200 литров бензина, при этом запрещено использовать бочки объемом более 50 литров и одновременно перевозить бензин и газ, за исключением транспорта с газобаллонным оборудованием.