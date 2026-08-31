Аксенов: в Крыму с 1 сентября бензин Аи-95 будет стоить не дороже 100 рублей
С утра 1 сентября на заправках в Крыму будет доступен большой объем бензина Аи-95, сообщил глава региона Сергей Аксенов. По его словам, «цена на стелах АЗС» по всему полуострову составит не выше 100 руб. за литр.
Глава Крыма Сергей Аксенов
Фото: Виктор Коротаев / Коммерсантъ
«На заправки сетей ТЭС и АТАН бензин марки Аи95 поступит в значительно большем объеме», — отметил господин Аксенов. Он добавил, что «с завтрашнего дня такие же меры вводятся в городе-герое» Севастополе. Также «в ближайшее время бензин по цене не выше 100 рублей появится и у небольших операторов».
По словам главы Крыма, бензин Аи-92 и дизельное топливо «определенное время еще будут в дефиците». Однако все вновь поступающие в продажу партии «будут реализовываться по цене не выше 100 рублей за литр на стелах».
«Форсмажор действительно был, и хочу, чтобы понимание было полным: никто никого не обманывал, причина простая — объем топлива в продаже оказался недостаточным, — отметил чиновник. — Поэтому люди на себе эффекта снижения цены не почувствовали».
Он призвал автомобилистов перед выездом на заправку сверяться с интерактивной картой крымского Министерства топлива и энергетики, «чтобы не тратить время напрасно».
По данным Крымстата, в феврале средняя цена литра бензина на крымских АЗС составила 75,09 руб. В июне стоимость выросла в среднем до 185–200 руб. за литр. У перекупщиков цены на топливо колеблются от 250 до 400 руб. за литр.
В конце мая 2026 года на Крымском полуострове и в Севастополе возник дефицит топлива после ударов ВСУ по трассе «Новороссия», что привело к введению лимитов на продажу бензина. Власти Крыма, в частности глава Сергей Аксенов, заявили об ограничениях на продажу бензина АИ-95 и АИ-92 с 31 мая 2026 года, когда АИ-95 стал продаваться в приоритетном порядке для коммунального и социального транспорта, а также по талонам без ограничений по объему.
Позднее, 16 и 17 июля 2026 года, свободная продажа бензина АИ-95 Ultra осуществлялась на 41 и 49 АЗС в Крыму соответственно. В Севастополе топливо отпускалось по QR-кодам, с лимитами на АИ-95 до 20 литров на человека, на дизель NP — 40 литров (без QR-кода), а на остальное топливо — 30 литров. В то же время, 28 августа 2026 года, председатель Государственного совета республики Владимир Константинов отметил, что цены на бензин в Крыму могут не опуститься ниже 100 рублей за литр из-за логистики.
Проблемы с поставками топлива в Крым объясняются отсутствием на полуострове крупных вертикально интегрированных нефтяных компаний, которые могли бы обеспечить устойчивость топливного рынка. В конце 2025 года власти Крыма совместно с операторами АЗС сформулировали предложения по решению проблемы с поставками бензина, которые планировалось представить президенту России Владимиру Путину.