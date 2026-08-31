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Аксенов: в Крыму с 1 сентября бензин Аи-95 будет стоить не дороже 100 рублей

С утра 1 сентября на заправках в Крыму будет доступен большой объем бензина Аи-95, сообщил глава региона Сергей Аксенов. По его словам, «цена на стелах АЗС» по всему полуострову составит не выше 100 руб. за литр.

Глава Крыма Сергей Аксенов

Глава Крыма Сергей Аксенов

Фото: Виктор Коротаев / Коммерсантъ

Глава Крыма Сергей Аксенов

Фото: Виктор Коротаев / Коммерсантъ

«На заправки сетей ТЭС и АТАН бензин марки Аи95 поступит в значительно большем объеме», — отметил господин Аксенов. Он добавил, что «с завтрашнего дня такие же меры вводятся в городе-герое» Севастополе. Также «в ближайшее время бензин по цене не выше 100 рублей появится и у небольших операторов».

По словам главы Крыма, бензин Аи-92 и дизельное топливо «определенное время еще будут в дефиците». Однако все вновь поступающие в продажу партии «будут реализовываться по цене не выше 100 рублей за литр на стелах».

«Форсмажор действительно был, и хочу, чтобы понимание было полным: никто никого не обманывал, причина простая — объем топлива в продаже оказался недостаточным, — отметил чиновник. — Поэтому люди на себе эффекта снижения цены не почувствовали».

Он призвал автомобилистов перед выездом на заправку сверяться с интерактивной картой крымского Министерства топлива и энергетики, «чтобы не тратить время напрасно».

По данным Крымстата, в феврале средняя цена литра бензина на крымских АЗС составила 75,09 руб. В июне стоимость выросла в среднем до 185–200 руб. за литр. У перекупщиков цены на топливо колеблются от 250 до 400 руб. за литр.

Составлено ИИ-Ассистентъ

В конце мая 2026 года на Крымском полуострове и в Севастополе возник дефицит топлива после ударов ВСУ по трассе «Новороссия», что привело к введению лимитов на продажу бензина. Власти Крыма, в частности глава Сергей Аксенов, заявили об ограничениях на продажу бензина АИ-95 и АИ-92 с 31 мая 2026 года, когда АИ-95 стал продаваться в приоритетном порядке для коммунального и социального транспорта, а также по талонам без ограничений по объему.

Позднее, 16 и 17 июля 2026 года, свободная продажа бензина АИ-95 Ultra осуществлялась на 41 и 49 АЗС в Крыму соответственно. В Севастополе топливо отпускалось по QR-кодам, с лимитами на АИ-95 до 20 литров на человека, на дизель NP — 40 литров (без QR-кода), а на остальное топливо — 30 литров. В то же время, 28 августа 2026 года, председатель Государственного совета республики Владимир Константинов отметил, что цены на бензин в Крыму могут не опуститься ниже 100 рублей за литр из-за логистики.

Проблемы с поставками топлива в Крым объясняются отсутствием на полуострове крупных вертикально интегрированных нефтяных компаний, которые могли бы обеспечить устойчивость топливного рынка. В конце 2025 года власти Крыма совместно с операторами АЗС сформулировали предложения по решению проблемы с поставками бензина, которые планировалось представить президенту России Владимиру Путину.

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