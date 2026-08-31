Аксенов: в Крыму с 1 сентября бензин Аи-95 будет стоить не дороже 100 рублей

С утра 1 сентября на заправках в Крыму будет доступен большой объем бензина Аи-95, сообщил глава региона Сергей Аксенов. По его словам, «цена на стелах АЗС» по всему полуострову составит не выше 100 руб. за литр.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Глава Крыма Сергей Аксенов

Фото: Виктор Коротаев / Коммерсантъ Глава Крыма Сергей Аксенов

Фото: Виктор Коротаев / Коммерсантъ

«На заправки сетей ТЭС и АТАН бензин марки Аи95 поступит в значительно большем объеме», — отметил господин Аксенов. Он добавил, что «с завтрашнего дня такие же меры вводятся в городе-герое» Севастополе. Также «в ближайшее время бензин по цене не выше 100 рублей появится и у небольших операторов».

По словам главы Крыма, бензин Аи-92 и дизельное топливо «определенное время еще будут в дефиците». Однако все вновь поступающие в продажу партии «будут реализовываться по цене не выше 100 рублей за литр на стелах».

«Форсмажор действительно был, и хочу, чтобы понимание было полным: никто никого не обманывал, причина простая — объем топлива в продаже оказался недостаточным, — отметил чиновник. — Поэтому люди на себе эффекта снижения цены не почувствовали».

Он призвал автомобилистов перед выездом на заправку сверяться с интерактивной картой крымского Министерства топлива и энергетики, «чтобы не тратить время напрасно».

По данным Крымстата, в феврале средняя цена литра бензина на крымских АЗС составила 75,09 руб. В июне стоимость выросла в среднем до 185–200 руб. за литр. У перекупщиков цены на топливо колеблются от 250 до 400 руб. за литр.