Аграрии повышенной выживаемости

Агропромышленный сектор Сибири сейчас проходит испытание как погодными условиями, так и экономическими пертурбациями. Препятствия на пути развития сектора сибирские аграрии видят в росте цен на горюче-смазочные материалы и логистику, а также в дорогих кредитах. При этом представители банковского рынка указывают на рост финансирования сибирского АПК, в первую очередь льготного по линии государственного Россельхозбанка: с января по июль 2026 года заемщикам в сельском хозяйстве было предоставлено 45 млрд руб. кредитов — на 8,6% больше год к году, в том числе на 17,5% больше льготного кредитования, или 33,1 млрд руб.

Результаты и прогнозы

Земли Сибирского федерального округа (СФО) занимают более четверти территории России, обеспечивая от 10 до 12% сельхозпроизводства страны. В этом году в Сибири посевные площади сократились на 2,5%. Самое значительное снижение произошло в Республике Тыва (17,1%), наименьшее — в Кемеровской области (0,6%). При этом в целом по Сибири отрицательную динамику посевных площадей показали сельскохозяйственные организации (1,3%), крестьянские фермерские хозяйства и индивидуальные предприниматели (4,1%), а хозяйства населения увеличили площади обрабатываемых земель на 3,5%.

Засушливое лето 2026 года не обещает Сибири богатого урожая — об этом 17 июля 2026 года говорила министр сельского хозяйства России Оксана Лут в ходе пленарного заседания «Эффективный урожай: современные стратегии успеха» на «Всероссийском дне поля» в Алтайском крае. По словам министра, это нормально. Ежегодно, в зависимости от погодных условий, кто-то проваливается, а кто-то растет: «У нас большая страна».

Вскоре слова федерального министра материализовались: в начале августа режим чрезвычайной ситуации из-за засухи и суховеев был введен в Омской области, а спустя пару недель — и в Новосибирской области. Здесь к этому времени сельскохозяйственные культуры погибли на площади свыше 19,5 тыс. гектаров. Не исключено, что со значительным снижением урожайности столкнется и Алтайский край. «Наше сельское хозяйство непредсказуемо, особенно в этом году — весной заморозило, летом засушило. Так что урожай будет меньше процентов на тридцать, чем в прошлом году»,— считает фермер Анатолий Иванов, чьи посевные площади расположены на территории Косихинского района Алтайского края. Другие регионы Западной Сибири на начало третьей декады августа рапортуют о ходе уборочной страды без упоминания каких-либо катаклизмов.

В восточных регионах СФО погода была более благосклонна к аграриям. Финансовый директор иркутского СХАО «Белореченское» Татьяна Пухмахтерова сообщает, что сейчас компания удерживает показатели на уровне прошлого года и рассчитывает сохранить темпы работы до конца года текущего. По оценке директора иркутского ООО «Молочная Река» Андрея Копотилова, в Сибири условия производства объективно сложнее, чем в регионах западной части России. Здесь короткий полевой сезон, часто непредсказуемая погода, большие расстояния, дорогая логистика. «Значительную часть оборудования, запасных частей, генетического материала мы везем издалека. Также отправляем материал на исследования, что занимает недели с учетом текущей ситуации. Поэтому литр молока в Иркутской области и, условно, в центральной части России производится в разных экономических условиях»,— констатирует руководитель иркутской компании.

Факторы сдерживания

К сложностям, с которыми аграрии столкнулись в этом году, алтайский фермер Анатолий Иванов относит рост цен на горюче-смазочные материалы, запчасти и удобрения. Он уточняет, что с поставками дизельного топлива особых проблем не было, но цены на него выросли значительно. В то же время фермер отмечает падение на 10–15% закупочных цен по некоторым культурам — в частности, гороху. «Вся экономика идет не на пользу нам — себестоимость продукции сильно возросла, по некоторым культурам мы просто уходим в минус»,— сетует Анатолий Иванов. Еще одной проблемой текущего года он считает неопределенность со спросом на продукцию. Если годом ранее будущие покупатели объявлялись в конце июля — начале августа, то в этом году до второй декады августа стоит затишье. Анатолий Иванов не исключает возможность формирования «рынка покупателя», на котором цену будут диктовать закупочные организации, а фермерам придется реализовывать произведенную продукцию на невыгодных условиях.

Директор новосибирского производителя рассольных сыров «СибБарс» Вадим Байрагдаров отмечает рост производства в связи с увеличением мощностей и оптимизацией технологических процессов, а в качестве главного фактора сдерживания называет цену на топливо. «Для нашей дистрибуции это заметная статья расходов,— говорит он.— Скачет цена на сырье, молока в регионе стало меньше, конкуренты из Беларуси давят, а на складах у всех скопились излишки». Бизнесу приходится адаптироваться, оптимизировать маршруты поставок, работать с себестоимостью.

Иркутские фермеры относят ситуацию на рынке ГСМ к одному из значимых факторов, влияющих на себестоимость и логистику. «Но выстроенные процессы позволяют нивелировать часть рисков»,— говорит Татьяна Пухмахтерова. Андрей Копотилов согласен со значимостью стоимости ГСМ для сибирского АПК: «Но я бы не стал сводить все проблемы сельского хозяйства только к цене дизельного топлива. Мы находимся далеко от основных производителей сельхозтехники и оборудования. Любая серьезная запасная часть, специализированное оборудование или компонент — это не только его цена, но еще время и стоимость доставки». Директор Алтайского регионального филиала Россельхозбанка и член совета союза крестьянско-фермерских формирований региона Николай Бойко также называет в числе главных проблем этого года для фермеров — цены на урожай и ГСМ.

Предсказуемость — лучшая поддержка

Для решения проблем, с которыми в этом году столкнулись сибирские аграрии, государство должно взять на себя какую-то долю гарантированного спроса. Тогда фермеры смогут заранее планировать выращивание востребованных культур, считает Алексей Иванов. «У нас же есть профильные министерства, ведомства, торговые организации. Пусть они сверстают хотя бы минимальные планы — и мы будем знать, куда вкладывать свои и заемные средства»,— призывает глава крестьянско-фермерского хозяйства.

Не умаляя важности льготного кредитования, Андрей Копотилов («Молочная Река») считает, что для сельхозпроизводителя гораздо важнее стабильность и понятность правил хотя бы на несколько лет вперед. «Государство должно помогать предприятию становиться эффективнее, а не просто компенсировать его неэффективность»,— уверен руководитель иркутской компании. По его мнению, господдержка должна быть там, где она обеспечивает производительность: в таких сферах, как техника, кормопроизводство, генетика, современные фермы, автоматизация, инфраструктура. «Нам не нужна экстренная помощь, нужна предсказуемость»,— в свою очередь замечает Вадим Байрагдаров («СибБарс»). Для этого, считает глава новосибирской компании, необходимо обеспечить стабильные цены на ГСМ, госгарантии по кредитам, субсидирование логистики для экспорта.

Даже в непростой экономической ситуации в Сибири продолжается реализация крупных сельскохозяйственных проектов. По данным Россельхозбанка, в Омской области это строительство тепличного комбината закрытого типа для выращивания овощных культур площадью более 20 га с годовой мощностью 16 тыс. т. В Новосибирской области идет строительство животноводческого комплекса с бюджетом 4,8 млрд руб., его запуск планируется уже в следующем году. В Алтайском крае в стадии реализации находятся крупные проекты «Индейка Алтая» и молочно-товарная ферма на 1,5 тыс. голов в Бийске. В Красноярском крае строятся тепличные комплексы для круглогодичного выращивания овощей, заводы по переработке молока и производству комбикормов. Здесь также реализованы проекты по строительству зерносушильных комплексов и оснащению действующих производств. В Иркутской области модернизируются Усольский молочный завод и несколько молочно-товарных ферм.

Ставки высоки

Сибирские сельхозпроизводители отмечают улучшение условий предоставления заемных средств в сравнении с тем, что было год-два назад, но считают ставки по кредитам пока еще слишком высокими, особенно для финансирования длинных инвестиционных проектов. В то же время директор Новосибирского регионального филиала Россельхозбанка Станислав Тишуров говорит о положительной динамике кредитования предприятий АПК Сибири: с января по июль 2026 года сельскохозяйственным компаниям было предоставлено займов почти на 45 млрд руб., на 8,6% больше год к году. «Из общего объема можно выделить программу льготного кредитования — за семь месяцев 2026 года показатель выдач составил 33,1 млрд руб., а рост в годовом выражении превысил 17,5%»,— добавляет он. По данным Станислава Тишурова, в Новосибирской области общие объемы кредитования агросектора в январе–июле 2026 года составили 10,3 млрд руб., на 15% выше показателей того же периода прошлого года, а объемы льготного кредитования увеличились на 67%, до 5 млрд руб.

«Льготное кредитование — это программа господдержки. И ее условия зависят от нескольких факторов: рыночной конъюнктуры, денежно-кредитной политики Банка России, а также бюджетной политики правительства Российской Федерации»,— отмечает директор Новосибирского регионального филиала Россельхозбанка. Он обращает внимание на то, что с июля и до конца этого года размер государственного субсидирования банков по большинству краткосрочных и инвестиционных кредитов зафиксирован на уровне 50% ключевой ставки Банка России. При этом ставки переведены в плавающий формат: предельная стоимость заемных средств для аграриев установлена на уровне 50% от «ключа» плюс два процентных пункта.

Директор Иркутского регионального филиала Россельхозбанка Наталья Баркова добавляет, что в сегменте оборотного финансирования ставки для обеспечения сезонных работ на текущий момент удерживаются на уровне до 9% годовых; аналогичный уровень ставок действует для направлений, связанных с элеваторным хозяйством, птицеводством и животноводством. В инвестиционном сегменте диапазон ставок также находится на уровне до 9% годовых. «В качестве обеспечения традиционно принимается залог (техника, недвижимость, поголовье скота). Для крупных кредитных сделок в растениеводстве (свыше 200 млн руб.) обязательно заключение договора агрострахования»,— объясняет Наталья Баркова.

Игорь Степанов