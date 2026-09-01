Участникам СВО будут предоставлять бесплатную парковку в Екатеринбурге

В Екатеринбурге ввели новую меру поддержки для участников специальной военной операции(СВО): им предоставят бесплатное место для хранения автомобиля. Соответствующее постановление подписал глава города Алексей Орлов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

По данным городской администрации, сохранность транспортных средств на безвозмездной основе обеспечит МБУ «Городская служба автопарковок». «Учреждение предоставляет парковочное место для одного транспортного средства на подземной двухуровневой автостоянке по адресу: ул. Пирогова. Максимально допустимая высота автомобиля – 2,2 метра. Все расходы по обеспечению сохранности финансируются из городского бюджета»,— сказано на сайте городской администрации.

Право на использование парковки действует на весь период участия в боевых действиях, включая время лечения и реабилитации после получения ранений. Место предоставляется на основании заявления самого участника, являющегося собственником машины, или члена его семьи.