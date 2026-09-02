Природные недостатки и человеческие ошибки

Большинство промышленно развитых сибирских регионов сегодня занимают низкие позиции в российских экологических рейтингах. Основные проблемы в сфере окружающей среды, по оценке экспертов, обусловлены их географическим положением, особенностями климата и, конечно, последствиями разнообразной деятельности человека: от городского строительства до разработки природных ресурсов. В таких обстоятельствах актуальной остается необходимость реализации крупных экологических проектов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Реализация «Серной программы» компании «Норникель» в Норильске обеспечила сокращение выбросов в атмосферу в прошлом году на 500 тыс. т из 700 тыс. т общего снижения во всей России

Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ Реализация «Серной программы» компании «Норникель» в Норильске обеспечила сокращение выбросов в атмосферу в прошлом году на 500 тыс. т из 700 тыс. т общего снижения во всей России

Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ

Из 10 регионов Сибири только три вошли в верхнюю часть «Национального экологического рейтинга», составленного по итогам зимы 2026 года общественной организацией «Зеленый патруль» на основе природоохранного, социально-экологического и промышленно-экологического индексов. Традиционно первое место в рейтинге заняла Республика Алтай. На относительно высоких местах оказались также Алтайский край (36-е), Томская область (17-е).

В то же время четыре сибирских региона оказались в замыкающей десятке. В их числе Кузбасс (79-е место), Красноярский край (77-е), Иркутская (76-е) и Омская (74-е) области. Немного выше разместились Новосибирская область (68-е), республики Тыва (66-е) и Хакасия (62-е).

Директор природоохранных программ «Зеленого патруля» Роман Пукалов, подводя итоги исследования, отметил, что по результатам 2025 года и зимы 2025—2026 годов организация зафиксировала «заметное снижение экстремально высоких уровней загрязнения атмосферного воздуха в городах проекта “Чистый воздух”, меньшее количество жалоб и возмущений в соцсетях, “может быть, за исключением Омска”». В этом городе, по информации «Зеленого патруля», ТЭЦ-5 компании ТГК-11 «засыпала окрестности угольной пылью, а “Омскводоканал” насыщал атмосферу приземных слоев воздуха запахами прогнившей канализации».

Природа добавляет проблем

Все большую актуальность экологическим проблемам Сибири придают изменения климата. Главный научный сотрудник и замдиректора Института водных и экологических проблем Сибирского отделения Российской академии наук (ИВЭП СО РАН) по научной работе Дмитрий Безматерных считает самой серьезной угрозой для Сибири деградацию вечной мерзлоты, поскольку ее таяние чревато разнообразными негативными последствиями. Потепление способствует также продвижению лесов на север, что провоцирует увеличение числа лесных пожаров, отмечает он.

В свою очередь ведущий научный сотрудник Института мониторинга климатических и экологических систем (ИМКЭС) СО РАН Сергей Копысов называет одной из глобальных проблем в экологической сфере регионов Сибири «затянувшийся переход экономики на рельсы устойчивого развития, а именно — исчерпание невозобновляемых легкодоступных ресурсов и всеобщее потребительство, что ведет к росту энергопотребления и количества отходов». Кроме того, подчеркнул господин Копысов, одной из основных проблем остается «отказ еще в советское время от сохранения постоянства лесосырьевой базы», который привел к недостаточному лесовосстановлению.

Чем дышат города

Степень остроты проблемы загрязнения атмосферного воздуха, особенно в крупных городах Сибири, остается не менее актуальной. По оценке заместителя исполнительного директора новосибирской компании раздельного сбора мусора «Арктика Сити» Евгения Книжника, источники и причины загрязнения воздуха в разных регионах и даже населенных пунктах не одинаковы. В таких промышленных центрах, как Красноярск, Новокузнецк, Кемерово и Норильск, источниками загрязнения выступают преимущественно выбросы предприятий металлургии, химии, теплоэнергетики. В Новосибирске — транспорт. «Если, например, в Красноярске или Новокузнецке промышленные предприятия пока лидируют по выбросам, то в Новосибирске на автотранспорт приходится примерно 80% всех выбросов, на ТЭЦ — 15–16%, остальное — уже на промышленность»,— констатирует господин Книжник.

Директор экологической организации «Зеленая дружина», председатель комиссии красноярского горсовета по охране окружающей среды Артем Речицкий считает неудовлетворительное состояние атмосферного воздуха ключевой проблемой больших сибирских городов. «Крупные города Сибири развивались в советское время, создавая серьезную промышленную нагрузку на окружающую среду, включая мощные теплогенерирующие станции, работающие на угле, и сегодня они — основные источники выбросов в атмосферу»,— считает он.

В городах, где большие площади заняты частным сектором (например, в Красноярске 15 тыс. таких домовладений), серьезный вклад в загрязнение воздуха вносит и печное угольное отопление. Особую опасность представляет канцерогенный бензапирен, образующийся при сжигании угля. В крупных промышленных сибирских центрах периодически вводится режим «черного неба». «Ситуация усугубляется климатическими особенностями регионов Сибири — в зимний период безветренная погода, или штиль, наблюдается до 50% времени, а это препятствует рассеиванию вредных выбросов»,— добавляет Дмитрий Безматерных.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Улучшению экологической ситуации в Красноярске способствовали установка электрофильтров на электростанциях и перевод частных домовладений с печного отопления на электрическое

Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ Улучшению экологической ситуации в Красноярске способствовали установка электрофильтров на электростанциях и перевод частных домовладений с печного отопления на электрическое

Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ

Истоки и источники загрязнения

Крупнейшие реки Сибири — Обь, Енисей, Иртыш, Томь и их притоки — входят, по данным Росгидромета, в число самых загрязненных в России. Основными источниками при этом выступают недостаточно очищенные стоки горнодобывающих предприятий, металлургических и химических заводов, а также коммунальные и ливневые стоки с дорог и промышленных площадок. В отдельных случаях свой вклад вносит трансграничное загрязнение: из Казахстана — по Иртышу и его притокам, из Монголии — по Селенге, впадающей в Байкал. При этом существует и природная загрязненность сибирских рек. Главный научный сотрудник и замдиректора ИВЭП по научной работе Дмитрий Безматерных поясняет, что «в ряде случаев высокие показатели загрязнения вод, мутность, цветность, содержание меди, железа, марганца, фенолов, органических веществ обусловлены не антропогенным воздействием, а локальным природным геохимическим фоном».

В начале этого года в кузбасском городе Тайга местные власти вынуждены были ввести режим повышенной готовности в связи с превышением предельно допустимой концентрации марганца в реке Яя. Это произошло после того, как Роспотребнадзор выявил в воде городского водоснабжения превышение нормы марганца в 10–14 раз. Эта проблема впервые была зафиксирована в 2015 году, при этом источник загрязнения признали природным, но так и не установили. В конце июля следователи сообщили о возбуждении уголовного дела с обвинениями в адрес руководителей тайгинского водоканала в сокрытии информации об обстоятельствах, создающих опасность для жизни или здоровья людей, и в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья.

Ведущий научный сотрудник ИМКЭС СО РАН Сергей Копысов среди основных экологических проблем сибирских рек называет застройку их пойм, нарушения на бытовом уровне, а также высокую концентрацию населения в городских агломерациях. Это является причиной неравномерного распределения антропогенной нагрузки на сибирских реках. В наибольшей степени она наблюдается в наиболее промышленно освоенной и заселенной южной части Сибири, особенно в крупных городах, а также в местах масштабной добычи полезных ископаемых, в том числе на севере Сибири, подчеркивает Дмитрий Безматерных.

Еще одной проблемой в сфере водных ресурсов стало изменение водного режима крупнейших рек Сибири. Меняются их водность и сток по сезонам в связи с изменением климата, что приводит к росту числа чрезвычайных гидрологических ситуаций — маловодий и наводнений. Дмитрий Безматерных указывает на то, что «проблемы водопользования в бассейнах трансграничных рек (Иртыш, Селенга) усугубляются тем, что разные государства и регионы не всегда координируют меры по охране и совместному использованию вод, например, Китай, Казахстан и Россия для Иртыша».

Выводят на чистоту

В рамках нацпроекта «Экологическое благополучие» проект «Чистый воздух» реализуется в 21 сибирском городе, включая такие крупные индустриальные центры, как Красноярск, Омск, Иркутск, Барнаул, Кемерово, Новокузнецк, Братск и Норильск. В каждом из них приняты и реализуются комплексные планы по снижению выбросов. Они предусматривают, в частности, модернизацию очистных сооружений на промышленных предприятиях, перевод частных домов с угля и дров на газ или электричество, обновление общественного транспорта. Так, по данным Романа Пукалова, в рамках проекта «Чистый воздух» в Омске более 5 тыс. частных домовладений переведено с угля на газ, устанавливаются датчики автоматического контроля выбросов загрязняющих веществ в атмосферу, хотя и «остается открытым вопрос для той же ТГК-11 о передаче информации с этих датчиков в Росприроднадзор».

Из других позитивных изменений по проекту «Чистый воздух» директор природоохранных программ «Зеленого патруля» также отметил установку 13 электрофильтров на ТЭЦ-1 в Красноярске, замену твердотопливных котлов в частных домах города и внедрение современных технологий на Красноярском алюминиевом заводе. По его данным, в прошлом году во всей России объем выбросов в атмосферу в городах проекта «Чистый воздух» сократился более чем на 700 тыс. т загрязняющих веществ, из которых 500 тыс. т обеспечило снижение выбросов диоксида серы в Норильске в результате реализации «Серной программы» компании «Норникель».

Дмитрий Безматерных отмечает участие в решении экологических проблем Сибири ученых СО РАН, в частности, разработку «компьютерных математических моделей, позволяющих прогнозировать распространение волн паводка или загрязняющих веществ в реках и озерах, методов биологической индикации экологического состояния водных объектов и очистки загрязненных вод».

Сергей Копысов считает потенциальной основой успешной работы с экологическими проблемами Сибири, в первую очередь, активную гражданскую позицию самого населения округа, которая в данный момент, по его мнению, оставляет желать лучшего. В числе главных проектов по борьбе с загрязнением окружающей среды и улучшению экологической обстановки в регионах Сибири он указывает на заявленные в 2023 году президентом России Владимиром Путиным планы достичь Россией углеродной нейтральности к 2060 году. Движение по этому пути в Сибири Сергей Копысов видит, в частности, в реализации проекта «Росатома» БРЕСТ в Северске. При этом ученый считает, что «переросший лес нужно рубить, Крапивинскую ГЭС в Кузбассе придется достроить, а в перспективе нужно развивать лесохимию и биоэнергетику».

Вероника Сенцова