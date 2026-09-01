Путин: не все в работе ООН удовлетворяет Россию
России не все нравится в работе ООН, но так было всегда, заявил президент Владимир Путин. Конкретные претензии к организации он не озвучил. По мнению господина Путина, ООН должна сохранить за собой функции главного механизма согласования интересов разных стран.
Президент России Владимир Путин
Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ
Президент России обсудил работу ООН на встрече глав государств—членов Шанхайской организации сотрудничества в Бишкеке. По словам Владимира Путина, ООН выступает «уникальной площадкой для диалога, дипломатии и сотрудничества». «Наверное, не все, не всегда в работе ООН нам нравится, нас удовлетворяет... На самом-то деле, если честно сказать, так было всегда, практически с момента ее создания»,— сказал он.
Российский президент убежден, что «объединяющая и созидательная деятельность» ООН востребована. «Главным механизмом согласования интересов, безусловно, ООН должна остаться. Хотя бы потому, что другого такого механизма в мире не существует. Устав ООН и впредь должен оставаться ключевым источником международного права»,— отметил господин Путин.
Владимир Путин говорил, что Россия выступает за обязательные для всех нормы международного права и авторитет Совета Безопасности ООН. 31 декабря 2026 года истекают полномочия нынешнего генсека ООН Антониу Гутерриша, который занимает пост с 2017 года. Вместо него на пост претендуют семь человек. Одна из претенденток, экс-глава МИД и Минобороны Эквадора Мария Фернанда Эспиноса Гарсес, рассказала «Ъ», что доверие к ООН снизилось в том числе из-за неспособности предотвращать военные конфликты.
Подробности — в интервью «Ъ» с бывшим министром.