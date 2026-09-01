Путин: не все в работе ООН удовлетворяет Россию

России не все нравится в работе ООН, но так было всегда, заявил президент Владимир Путин. Конкретные претензии к организации он не озвучил. По мнению господина Путина, ООН должна сохранить за собой функции главного механизма согласования интересов разных стран.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент России Владимир Путин

Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ Президент России Владимир Путин

Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ

Президент России обсудил работу ООН на встрече глав государств—членов Шанхайской организации сотрудничества в Бишкеке. По словам Владимира Путина, ООН выступает «уникальной площадкой для диалога, дипломатии и сотрудничества». «Наверное, не все, не всегда в работе ООН нам нравится, нас удовлетворяет... На самом-то деле, если честно сказать, так было всегда, практически с момента ее создания»,— сказал он.

Российский президент убежден, что «объединяющая и созидательная деятельность» ООН востребована. «Главным механизмом согласования интересов, безусловно, ООН должна остаться. Хотя бы потому, что другого такого механизма в мире не существует. Устав ООН и впредь должен оставаться ключевым источником международного права»,— отметил господин Путин.

Владимир Путин говорил, что Россия выступает за обязательные для всех нормы международного права и авторитет Совета Безопасности ООН. 31 декабря 2026 года истекают полномочия нынешнего генсека ООН Антониу Гутерриша, который занимает пост с 2017 года. Вместо него на пост претендуют семь человек. Одна из претенденток, экс-глава МИД и Минобороны Эквадора Мария Фернанда Эспиноса Гарсес, рассказала «Ъ», что доверие к ООН снизилось в том числе из-за неспособности предотвращать военные конфликты.

Подробности — в интервью «Ъ» с бывшим министром.