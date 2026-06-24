«В глазах людей по всему миру ООН теряет влияние и престиж»

Доверие к ООН ожидаемо снизилось в том числе из-за неспособности предотвращать военные конфликты, но нужно объяснить странам-членам и общественности, что организация на самом деле незаменима. О том, как объяснить людям суть деятельности ООН, понять ее авторитет и помочь организации выйти из финансового кризиса, в интервью корреспонденту “Ъ” Лусине Баласян рассказала кандидат на должность генерального секретаря ООН, в прошлом – глава МИД и министр обороны Эквадора Мария Фернандо Эспиноса.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Мария Фернандо Эспиноса

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Мария Фернандо Эспиноса

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

— Вы презентуете свою программу как вероятного генерального секретаря ООН в разных странах мира. И вот сейчас вы в России. Учитывая отношение Запада к нашей стране, не опасаетесь ли вы, что визит в Москву снизит ваши шансы на избрание?

— Если я говорю, что обязана быть беспристрастной и относиться ко всем странам-членам одинаково, то именно это я и делаю. Так что я не практикую избирательность. Нет. Я готова вести диалог со всеми странами-членами ООН. Я должна уважать их всех, поддерживать с ними открытые каналы коммуникации. Это единственный способ быть лидером, заслуживающим доверия, лидером, который руководствуется только уставом ООН и международным правом.

— Какой вы видите роль ООН и ее будущее, учитывая ее неспособность разрешить множество кризисов? Что, по-вашему, может повысить эффективность ООН?

— ООН необходимо адаптироваться к вызовам современного мира. Нам нужно более эффективно учитывать степень нашей взаимосвязанности и уязвимости в случае серьезного кризиса. Мы на горьком опыте убедились в этом, например, во время пандемии COVID-19. Мы видим, что нынешняя война в Иране и блокировка Ормузского пролива затрагивают не только регион, но и страны, расположенные за тысячи миль оттуда.

Такая взаимосвязанность действительно требует от ООН большей готовности к переговорам и к преодолению испытаний — глобальным проблемам в сфере здравоохранения, сбоям в торговле и глобальной цепочке поставок.

Очень важный вопрос — это кризис доверия к организации.

Если посмотреть на то, что сегодня более 70 стран из 193 не уплатили свои взносы в бюджет ООН, не внесли свои вклады, становится ясно, что это больше, чем просто финансовая проблема. Проблема заключается в том, что страны не видят добавленной стоимости ООН, не понимают, насколько эффективно, результативно и ориентированно на достижение результатов работает ООН. И именно в этом заключается смысл, настоящий смысл задачи реформирования.

При этом мы не игнорируем и не забываем обо всех тех добрых делах, которые ООН совершила и совершает прямо сейчас в рамках своей деятельности и работы на местах. Я считаю, что роль ООН в поддержании мира или в укреплении мира незаменима, но нам действительно нужно стать современной ООН, более компактной, ориентированной на достижение результатов и, прежде всего, более подотчетной. Агентства и Секретариат ООН, как и генсек в частности, должны нести ответственность перед государствами-членами и людьми, которым мы служим.

— Поддержание мира — основная функция ООН, с которой она очевидно не справляется. Как можно это изменить?

— Миротворчество — это, действительно, суть деятельности ООН. К сожалению, работа по предотвращению конфликтов ослабла. Мы живем в мире, где число вооруженных конфликтов достигло самого высокого уровня со времен Второй мировой войны. И это не говорит в пользу ООН и ее роли в миротворчестве.

Во-первых, я считаю, что ООН нужна более эффективная система предотвращения конфликтов. Одно из моих предложений заключается в том, чтобы создать этот механизм предотвращения не за счет дополнительных ресурсов. Генеральный секретарь должен в режиме реального времени получать информацию о «красных флагах» — о местах, где могут возникнуть проблемы,— чтобы предотвращение конфликтов стало не просто лозунгом, а оперативной реальностью. И это касается не только генерального секретаря и его аппарата, но и всех программ и агентств, работающих на местах.

И, конечно же, это нечто большее, чем просто заявление о том, что вы занимаетесь профилактикой: нужно на самом деле обеспечивать профилактику в повседневной работе.

Здесь очень важна роль генерального секретаря. Он должен быть доступен круглосуточно и без выходных, чтобы применить навыки дипломатии и предложить необходимую помощь.

Но чтобы к вам обращались с такой просьбой, вас должны воспринимать как беспристрастного игрока, как настоящего честного посредника, способного сблизить стороны. Так бывает не всегда, репутацию беспристрастного и честного посредника нужно заслужить.

И заслужить ее нужно, демонстрируя последовательность в том, как вы реагируете на кризисы, в том, как вы позиционируете себя — как личность и лидера, который привержен Уставу ООН и международному праву. И, конечно же, если удастся завоевать это доверие, я уверена, что к генеральному секретарю будут обращаться с просьбой выступить посредником в разгорающихся конфликтах.

И порой генеральному секретарю не нужно быть на передовой, не нужно занимать центральное место, сидеть в центре стола, а следует находиться среди других организаций, определять, в чем заключается дополнительная ценность ООН, и оказывать необходимую поддержку, когда другие берут на себя ведущую роль в посредничестве. Поэтому для понимания роли ООН также требуется правильное восприятие реальности, хорошие аналитические способности и глубокое понимание текущей политической ситуации.

— Как ваш политический опыт может помочь вам добиться этой цели? Что, вам кажется, отличает вас от других кандидатов на эту должность?

— В течение 30 лет я занимала должности министра иностранных дел, министра обороны (Эквадора.— “Ъ”), была послом в Женеве и Нью-Йорке, а также председателем Генеральной ассамблеи. Я — единственный кандидат, возглавлявший Генеральную ассамблею ООН: для этой должности нужно заслужить доверие 193 государств-членов.

Я знаю, как работает ООН. Я знаю ее недостатки. Я знаю потенциал ООН. Я знаю, как сложно ориентироваться в бюрократической системе организации. При этом я никогда не работала в ООН. И это, как мне кажется, дает мне преимущество. Я вышла из рядов государств-членов. Я знаю, что нужно правительствам, чего они ожидают от секретариата, что существует острая необходимость в повышении подотчетности не только генерального секретаря и его аппарата, но и программ и агентств, работающих на местах.

Поэтому предстоит проделать огромную работу по налаживанию отношений и укреплению доверия. И я думаю, что мои достижения говорят сами за себя.

— Как вы планируете решать вопрос с финансовым кризисом организации?

— Мы сталкиваемся с очень резким сокращением бюджета — на 15% в этом году и, по всей видимости, еще более резким сокращением в следующем году,— что вынудило ООН сократить штат.

Некоторые страны, возможно, испытывают финансовые затруднения внутри страны и действительно не могут внести взносы. Но другие страны хотят получить определенные гарантии, и я считаю, что нам нужно серьезно отнестись к их требованиям и создать новую основу для доверия к организации.

Я призываю к заключению нового соглашения между cекретариатом и государствами-членами. Это требует проведения информационно-разъяснительной работы, предоставления государствам-членам гарантий того, что ООН стремится работать лучше, стремится к эффективности, прозрачности и ориентации на результат.

В мире нет недостатка в ресурсах — денег там предостаточно. Но просто некоторые правительства считают, что, возможно, ООН больше не является лучшим объектом для инвестиций.

Поэтому как генеральный секретарь я должна убедить их в том, что они делают выгодное вложение средств.

ООН незаменима, особенно для развивающихся стран и стран, находящихся в состоянии конфликта. Мы выполняем работу, которую никто другой не делает, и никто не делает это лучше, чем ООН, но нам действительно нужно доказать, в чем заключается наша ценность.

В настоящее время принимаются некоторые решения, например, о модернизации и ускорении процессов закупок, о централизации информационного центра ООН и его переносе в Валенсию, а также о переносе части деятельности с целью обеспечения предотвращения дублирования.

Мы должны избегать конкуренции за ресурсы внутри программ и агентств ООН, потому что мы действуем как единое целое. И здесь, опять же в плане оценки, нам предстоит проделать большую работу. Проблема в том, что программы и агентства борются за ресурсы, соревнуются за них. Им нравится быть на первых страницах газет. Но дело не в том, что это проект ПРООН (Программа социально-экономического развития.— “Ъ”), или проект ФАО (организация ООН по борьбе с голодом.—“Ъ”), или ЮНИСЕФ (организация по защите детей.— “Ъ”). Это проект ООН, направленный на оказание помощи странам в выполнении их обязательств. Иногда, мне кажется, что cекретариат ООН слишком сосредоточен на себе, а в тех или иных проектах продвигается определенное агентство или программа. Так поступать не следует. Речь идет об одном бренде, и этим брендом является ООН. Причем ООН — под руководством самих стран.

Существуют также очень важные вопросы суверенитета. Поэтому поддержка, которую оказывает ООН, должна ориентироваться на спрос, а не формироваться и предписываться из Нью-Йорка.

— Среди всех тех реформ и изменений, которые назревают в ООН, какие бы вы назвали приоритетными?

Во-первых, сформировать команду, которая станет «командой мечты», основанную на компетентности и заслугах, а также отражающую разнообразие регионов и культурных традиций,— команду, объединяющую представителей разных поколений. Я очень уважаю мудрость и седые волосы, но в равной степени уважаю и ценю интеллект молодого поколения. Эта команда должна представлять все регионы мира.

Пункт номер два — стабилизация бюджета. Очень важно, чтобы у ООН, даже в условиях дефицита средств, был предсказуемый, хорошо известный и понятный бюджет для работы.

Пункт номер три: я хотела бы быть генеральным секретарем, которого видят, чтобы люди чувствовали, что ООН действительно существует. Я хочу физически присутствовать там, где возникают проблемы, буду настойчива и буду на месте.

В глазах общественности, в глазах людей по всему миру ООН теряет влияние и престиж. И я думаю, что нам нужно лучше доносить до людей информацию о том, чем занимается ООН и по каким критериям ее стоит оценивать — не по количеству принятых резолюций, а по тому, сколько жизней она спасает, сколько людей защищает и сколько детей кормит.

ООН часто упоминается в следующем контексте: «Где же ООН, почему ООН отсутствует в этом мирном процессе, чем занимается ООН?»

ООН выполняет тихую, незаметную работу. Да, возможно, она и не сидит за столом переговоров. Но она занимается гуманитарной деятельностью. Она поддерживает страны в оказании базовой помощи, оказывает поддержку детям, проводит вакцинацию, обеспечивает медицинские услуги в странах, находящихся в состоянии конфликта.

Критерием оценки не может быть то, сколько средств удалось мобилизовать на ту или иную программу. Важно, скольким людям ООН помогла выбраться из бедности, скольким людям ООН помогла прокормиться в условиях голода. Скольким людям ООН удалось оказать помощь в удовлетворении гуманитарных потребностей, скольким мирным жителям ООН помогла обеспечить защиту в ходе конфликта.