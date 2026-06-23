Путин заявил о неоколониальных амбициях западных стран
Западные страны навязывают правила, основанные на неоколониальных амбициях, отмечается в приветственной телеграмме участникам форума «Примаковские чтения» от президента России Владимира Путина. Его зачитал помощник президента Юрий Ушаков.
Владимир Путин считает, что в современных международных отношениях установились определенные «тревожные тенденции». По словам президента России, западные страны выступают за мир, основанный на «правилах». «Нетрудно убедиться, что за этим лозунгом скрываются откровенно неоколониалистские амбиции, неуважение суверенитета независимых государств, стремление вмешиваться в их внутренние дела, принуждать их менять свои внешнеполитические приоритеты»,— написал он.
Президент подчеркнул, что многие страны в мире такие «"правила" категорически не устраивают». Россия выступает за обязательные для всех нормы международного права, авторитет Совета Безопасности ООН и равенство всех стран, написал Владимир Путин.
Во время выступления на форуме помощник президента Юрий Ушаков прокомментировал шаги Армении по сближению с Евросоюзом. По его словам, это указывает на приверженность Еревана порядку, «основанного на правилах нанести удар по интеграционным объединениям», в которых участвует Россия.
Заявление президента РФ о неоколониальных амбициях западных стран является частью последовательной риторики России, которая считает, что Запад пытается сохранить свое доминирование на международной арене. Эта концепция нашла отражение в новой Концепции внешней политики России, одобренной в 2023 году. В ней говорится, что Запад "все отчаяннее цепляется за архаичные догмы, за свое ускользающее доминирование, ставя на кон судьбы целых государств и народов". Российская Федерация, в свою очередь, выступает за "формирование более справедливого многополярного мироустройства, основанного на международном праве, а не на неких «правилах», обслуживающих потребности «золотого миллиарда»".
Российские власти критикуют западные страны, утверждая, что те нарушают международное право, в том числе, используя санкции, манипулируя сознанием и провоцируя государственные перевороты. Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что кража российских активов Западом не останется безнаказанной и приведет к разрушению той системы, которую Запад создавал сам. В ответ на действия западных стран Россия стремится выстроить отношения с незападными мировыми державами, такими как Китай, Индия и другие страны Евразии, Африки и Латинской Америки, которые, по мнению российской стороны, обладают значительными ресурсами и способностью проводить свою собственную линию на международной арене.