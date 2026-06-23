Путин заявил о неоколониальных амбициях западных стран

Западные страны навязывают правила, основанные на неоколониальных амбициях, отмечается в приветственной телеграмме участникам форума «Примаковские чтения» от президента России Владимира Путина. Его зачитал помощник президента Юрий Ушаков.

Владимир Путин считает, что в современных международных отношениях установились определенные «тревожные тенденции». По словам президента России, западные страны выступают за мир, основанный на «правилах». «Нетрудно убедиться, что за этим лозунгом скрываются откровенно неоколониалистские амбиции, неуважение суверенитета независимых государств, стремление вмешиваться в их внутренние дела, принуждать их менять свои внешнеполитические приоритеты»,— написал он.

Президент подчеркнул, что многие страны в мире такие «"правила" категорически не устраивают». Россия выступает за обязательные для всех нормы международного права, авторитет Совета Безопасности ООН и равенство всех стран, написал Владимир Путин.

Во время выступления на форуме помощник президента Юрий Ушаков прокомментировал шаги Армении по сближению с Евросоюзом. По его словам, это указывает на приверженность Еревана порядку, «основанного на правилах нанести удар по интеграционным объединениям», в которых участвует Россия.