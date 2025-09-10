Добыча лососевых на Камчатке в 2025 году сократилась почти на половину

Рыбодобывающие предприятия Камчатского края выловили более 257 тыс. т тихоокеанских лососей, сообщили «Ъ» в Северо-Восточном территориальном управлении Росрыболовства. Освоено 88% от квоты в 293 тыс. т.

В ведомстве отметили, что этот объем ниже показателей путины нечетного 2023 года на 47% (вылов лосося сравнивают между четными и нечетными годами, ввиду ощутимой разницы в подходе рыбных стад. Два года назад он составлял 488,6 тыс. т).

Рекордная лососевая путина была на Камчатке в 2018 году, когда камчатские рыбопромышленные компании добыли 495 тыс. т. Путина 2023 года на втором месте по богатству уловов. Тогда было добыто более 490 тыс. т лососей. 2024 год был провальным с выловом 130 тыс. т рыбы.

Гузель Латыпова, Петропавловск-Камчатский