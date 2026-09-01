ЦБ пообещал реагировать на внешние шоки для возврата инфляции к цели
Центробанк (ЦБ) при необходимости будет реагировать на внешние шоки, заявил советник главы регулятора Кирилл Тремасов. По его словам, ЦБ намерен придерживаться такой денежно-кредитной политики (ДКП), которая поспособствует возвращению инфляции к цели в 2027 году.
Господин Тремасов заверил, что ЦБ «ничего не мешает проводить политику таким образом, чтобы в следующем году вернуть инфляцию к цели». «От шоков, от внешних, конечно, никто не застрахован, но мы в любом случае будем реагировать на эти шоки, принципы денежно-кредитной политики не меняются»,— сказал он на ВЭФ (цитата по «Интерфаксу»).
Как утверждает советник главы ЦБ, ДКП не способна «быстро гасить шоки предложения», поэтому в 2026 году «произошло отклонение инфляции от цели». Одной из причин он назвал ситуацию на топливном рынке. «Мы видели, что весной текущие темпы роста цен уже вблизи 4%... В принципе мы шли к тому, что уже в этом году, во втором полугодии, цены будут расти с этой скоростью. Но случился шок, связанный с топливным кризисом, шок непредсказуемый»,— добавил Кирилл Тремасов.
В июле ЦБ повысил прогноз по инфляции на 2026 год с 4,5–5,5% до 6–7%. Председатель ЦБ Эльвира Набиуллина говорила, что смягчение ДКП должно происходить более плавно на фоне стимулирующего характера бюджетной политики и ускорения инфляции.
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Инфляция и ключевая ставка
О прогнозе ЦБ — в материале «Ъ» «Потенциал по нижней границе».
19 июня 2026 года Центральный банк снизил ключевую ставку до 14,25% годовых, что стало девятым снижением подряд. По прогнозу ЦБ, годовая инфляция по итогам 2026 года составит 4,5–5,5%, а в 2027 году и далее показатель будет соответствовать цели в 4%. Глава регулятора Эльвира Набиуллина отметила, что до сих пор в России преобладали дезинфляционные эффекты, связанные с ростом экспортной выручки и укреплением рубля из-за высоких сырьевых цен.
В декабре 2025 года Эльвира Набиуллина заявила, что Банк России прошел значительную часть пути по достижению инфляции в 4%, но вторая часть дистанции всегда тяжелее. Она подчеркнула, что одного месяца низкой инфляции недостаточно для достижения цели. Тогда же Набиуллина сообщила, что переход к нейтральному уровню ключевой ставки произойдет в 2027 году.
Банк России 5 августа 2026 года повысил прогноз по инфляции на 2026 год с 4,5–5,5% до 6–7%. Это изменение было обусловлено ускорением инфляции в июне и июле 2026 года, главным образом, из-за роста цен на нефтепродукты.