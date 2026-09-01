ЦБ пообещал реагировать на внешние шоки для возврата инфляции к цели

Центробанк (ЦБ) при необходимости будет реагировать на внешние шоки, заявил советник главы регулятора Кирилл Тремасов. По его словам, ЦБ намерен придерживаться такой денежно-кредитной политики (ДКП), которая поспособствует возвращению инфляции к цели в 2027 году.

Господин Тремасов заверил, что ЦБ «ничего не мешает проводить политику таким образом, чтобы в следующем году вернуть инфляцию к цели». «От шоков, от внешних, конечно, никто не застрахован, но мы в любом случае будем реагировать на эти шоки, принципы денежно-кредитной политики не меняются»,— сказал он на ВЭФ (цитата по «Интерфаксу»).

Как утверждает советник главы ЦБ, ДКП не способна «быстро гасить шоки предложения», поэтому в 2026 году «произошло отклонение инфляции от цели». Одной из причин он назвал ситуацию на топливном рынке. «Мы видели, что весной текущие темпы роста цен уже вблизи 4%... В принципе мы шли к тому, что уже в этом году, во втором полугодии, цены будут расти с этой скоростью. Но случился шок, связанный с топливным кризисом, шок непредсказуемый»,— добавил Кирилл Тремасов.

В июле ЦБ повысил прогноз по инфляции на 2026 год с 4,5–5,5% до 6–7%. Председатель ЦБ Эльвира Набиуллина говорила, что смягчение ДКП должно происходить более плавно на фоне стимулирующего характера бюджетной политики и ускорения инфляции.

Произошла ошибка загрузки данных графика индикаторов. «Ъ-Хронограф». Инфляция и ключевая ставка i Интерактивный инструмент «Ъ-Хронограф» собирает тематический контекст показателя из архива «Коммерсанта» и формирует краткие описания с помощью технологий искусственного интеллекта (ИИ). Автоматическое саммари может содержать неточности — для полноты картины читайте оригинал статьи по кнопке «Подробнее». ИИ-виджет дополняет график связанными событиями. Нажмите на твердый знак, чтобы увидеть описание и перейти в архив. Ключевая ставка Годовая инфляция Вышла публикация “Ъ” по теме / по теме

О прогнозе ЦБ — в материале «Ъ» «Потенциал по нижней границе».