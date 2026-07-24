Набиуллина заявила о необходимости плавного снижения ставки

Смягчение денежно-кредитной политики (ДКП) Банка России должно происходить более плавно на фоне стимулирующего характера бюджетной политики и ускорения инфляции. Об этом заявила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания регулятора.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

«Мы учли, что инфляционные ожидания населения значительно выросли в июле, в ответ на события на топливном рынке, что может создавать вторичные эффекты для инфляции»,— сказала госпожа Набиуллина. Она добавила, что этот фактор способен оказывать вторичное влияние на динамику цен.

Сегодня Банк России снизил ключевую ставку на 25 базисных пунктов, до 14% годовых. Таким образом регулятор продолжил цикл смягчения ДКП, запущенный больше года назад. Аналитики прогнозировали, что ставка останется на прежнем уровне из-за проинфляционных рисков.