Жителя Березовского будут судить за стрельбу по подросткам в СНТ

В Березовском направили в суд уголовное дело 43-летнего местного жителя, который обвиняется в хулиганстве (ч. 2 ст. 213 УК РФ) из-за стрельбы по детям в садоводческом товариществе, сообщил старший помощник руководителя управления СКР по Свердловской области Александр Шульга.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

По данным следствия, инцидент произошел 6 июля около 23:00. Обвиняемый из окна спальной комнаты своего дома произвел несколько выстрелов из пневматического пистолета в сторону четверых подростков. В результате его действий один из несовершеннолетних получил повреждение в области левого плеча.

В ходе предварительного следствия были допрошены свидетели, осмотрено место происшествия и назначены необходимые экспертизы. Стрелявшим оказался ранее не судимый 43-летний индивидуальный предприниматель. Пистолет и комплект боеприпасов в виде металлических шариков у него были изъяты. «Личность подозреваемого гражданина сотрудниками свердловской полиции была установлена "по горячим следам". Мужчина попыток скрыться от представителей МВД не предпринимал, когда оперуполномоченные ему позвонили и потребовали прибыть для дачи пояснений, он добровольно это сделал»,— рассказал начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Ирина Пичурина