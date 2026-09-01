В порту Усть-Луга потушили пожар после атаки БПЛА

Составлено ИИ-Ассистентъ

В течение 2026 года губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко неоднократно сообщал об атаках беспилотников на регион, включая порт Усть-Луга и промышленные объекты. Так, 30 августа 2026 года число сбитых над Ленинградской областью беспилотников увеличилось до 42, при этом один из них упал в районе НПЗ в Киришском районе, вызвав пожар. 14 августа 2026 года в районе порта Усть-Луга также были зафиксированы повреждения после атаки беспилотников, тогда сбили 37 аппаратов.

Ранее, 5 мая 2026 года, в Киришах после налета беспилотников начался пожар на территории промзоны, над регионом тогда сбили 18 БПЛА. 18 апреля 2026 года пожар в порту Высоцк, возникший после атаки БПЛА, был потушен, при этом над Ленинградской областью уничтожили 27 беспилотников. 29 марта 2026 года порт Усть-Луга получил повреждения при налете беспилотников, над Ленинградской областью уничтожили 36 БПЛА.

Эти инциденты не первые в 2026 году: 25 марта 2026 года губернатор Александр Дрозденко сообщал о ликвидации возгорания в порту Усть-Луга, когда силы ПВО и РЭБ сбили 33 беспилотника. 31 марта 2026 года в порту Усть-Луги были устранены повреждения от ночной атаки беспилотников.