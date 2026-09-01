Силы ПВО за ночь сбили над Россией 516 БПЛА

В период с 20:00 мск 31 августа до 8:00 1 сентября средства ПВО перехватили и уничтожили 516 беспилотников самолетного типа над 19 российскими регионами, сообщило Минобороны России. По его данным, БПЛА сбили над Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Ленинградской, Новгородской, Орловской, Псковской, Ростовской, Самарской, Саратовской, Смоленской, Тверской, Тульской и Ульяновской областями, Московским регионом, Крымом и над акваторией Черного моря.

В Ленинградской области уничтожено 52 беспилотника. При ударе БПЛА по порту Усть-Луга произошел пожар. В Самарской области повреждены несколько жилых объектов, пострадали два человека. В Ростовской области сбили около 40 БПЛА, в Смоленской области — 29 дронов, в Калужской — 12, в Воронежской — десять, в Новгородской — девять, в Тульской — четыре, обошлось без жертв и последствий на земле. Власти других регионов ночные атаки пока никак не прокомментировали.