В порту Усть-Луга Ленинградской области потушили пожар после атаки БПЛА

Составлено ИИ-Ассистентъ

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко неоднократно сообщал об атаках беспилотников на объекты региона, включая порты и промышленные зоны. Так, 14 августа 2026 года господин Дрозденко информировал о повреждениях в районе порта Усть-Луга, где было сбито 37 беспилотников. Ранее, 4 августа 2026 года, губернатор сообщал о пожаре на складе Wildberries в Красном Бору после атаки беспилотников, где средства ПВО сбили 17 БПЛА. Также 5 мая 2026 года Александр Дрозденко сообщал о пожаре на территории промзоны в Киришах после налета 18 беспилотников.

Другие инциденты, о которых сообщал Александр Дрозденко, включают атаку на порт Приморск 3 мая 2026 года, когда над Ленинградской областью было сбито 60 БПЛА, и возгорание в порту Высоцк 18 апреля 2026 года после уничтожения 27 беспилотников над регионом. В конце марта 2026 года в порту Усть-Луги уже устраняли последствия атак беспилотников, а 29 марта 2026 года Дрозденко информировал о повреждениях в порту Усть-Луга, где было сбито 27 беспилотников. В тот же день обломки БПЛА повредили жилой дом в деревне Систо-Палкино, а над областью уничтожили 36 беспилотников. До этого, 23 марта 2026 года, он сообщал об уничтожении более 60 беспилотников, один из которых повредил опору ЛЭП.