Губернатор Приморья Кожемяко рассказал о содержании закрытой беседы с Путиным

Президент Владимир Путин после заседания Совета по нацпроектам обсудил с несколькими чиновниками в закрытом режиме развитие регионов. Об этом сообщил губернатор Приморья Олег Кожемяко в комментарии для РБК.

После заседания глава государства попросил нескольких человек остаться, поскольку хотел сказать еще «буквально два слова прямо и лично». Просьба относилась, помимо главы Приморья, к губернатору Сахалинской области Валерию Лимаренко, главе Минтранса Андрею Никитину, министру финансов Антону Силуанову, главе Минэнерго Сергею Цивилеву, а также помощнику президента Владимиру Мединскому.

Как рассказал Олег Кожемяко, на закрытой встрече обсуждались «рабочие истории». Среди них губернатор назвал развитие регионов, строительство спортивных объектов.

Заседание Совета по стратегическому развитию и нацпроектам прошло 19 августа. Участники обсудили планы по переходу «к модели устойчивого развития экономики».

Подробности — в материале «В поисках вложений».