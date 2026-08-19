Путин попросил Никитина, Силуанова, Цивилева и Лимаренко задержаться после совета по нацпроектам

Президент России Владимир Путин после окончания заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам попросил задержаться главу Сахалинской области Валерия Лимаренко, министра транспорта Андрея Никитина, министра финансов Антона Силуанова и министра энергетики Сергея Цивилева. Глава государства пригласил их в соседний зал для разговора.

«У меня просьба. Мединский, Кожемяко, Лимаренко, Никитин — я с вами сегодня с утра разговаривал, но мне бы хотелось буквально два слова еще сказать прямо и лично, — сказал господин Путин. — Значит, Лимаренко, Никитин, затем Силуанов и Сергей Евгеньевич Цивилев. Вот просто в соседний зал пройдите, пожалуйста».

Сегодня российский президент собрал в Кремле заседание Совета по стратегическому развитию и национальным проектам. Мероприятие посвящено реализации плана структурных изменений в российской экономике на период до 2030 года. На заседании господин Путин поручил разработать программу восстановления складов после атак ВСУ, оказать дополнительную поддержку регионам с бюджетными сложностями, нарастить усилия по применению современных технологий в медицине, образовании, культуре и других социальных областях.