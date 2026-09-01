Водителя скорой на Среднем Урале будут судить за гибель пациента в ДТП

Серовская городская прокуратура передала в суд уголовное дело в отношении 68-летнего водителя скорой помощи, сообщили в прокуратуре Свердловской области. Его обвиняют в нарушении правил дорожного движения, которое привело к гибели пассажира (ч. 3 ст. 264 УК РФ).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

По данным следствия, 20 мая с 2:30 до 3:00 водитель автомобиля УАЗ Территориального центра медицины катастроф перевозил пациента между лечебными учреждениями. Автомобиль был исправным, на нем был включен маячок: перед аварией он проезжал по улице Каквинская в Серове со стороны трассы Серов — Нижний Тагил — Екатеринбург.

Находясь в утомленном состоянии, он не обеспечил надлежащий контроль за управлением транспортом. Автомобиль сместился с проезжей части и выехал на обочину, где столкнулся с бетонной опорой освещения. В результате аварии пациент 1959 года рождения получил сочетанную травму головы, туловища и конечностей, от которой скончался.

Ирина Пичурина