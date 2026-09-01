При оползне и наводнении в Непале и Китае погибли более тысячи человек

Из-за оползня и последовавшего наводнения в Непале погибли 987 человек, сообщило управление по борьбе со стихийными бедствиями. В Тибетском автономном районе Китая жертвами стихии стали 16 человек. Общее число погибших достигло 1003, передает AFP.

Спасательные работы в Непале продолжаются уже седьмой день, и число найденных тел растет, поэтому количество пропавших без вести сократилось до 3916. В Китае, по данным местных СМИ, пропали 546 человек. Общее число пропавших превышает 4,4 тыс. Среди них — иностранцы из более чем 30 стран.

Наводнение произошло из-за частичного обвала ледника на горе Лангтанг-Лирунг 26 августа. Лед рухнул в ущелье реки Лхенде-Кхола, что привело к перекрытию русла. Из-за каскадного эффекта были затронуты еще три реки. Образовавшиеся сели вызвали разрушения в Непале и в Тибетском автономном районе Китая. В числе пропавших — девять граждан России.

Подробнее — в материале «Ъ» «Глобальное потепление как причина аномального катаклизма».