В Новокуйбышевске введен режим ЧС после атаки БПЛА
Режим чрезвычайной ситуации введен в Новокуйбышевске после атаки БПЛА во вторник, 1 сентября. Об этом сообщил губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев на заседании оперативного штаба.
Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ
«Глава Новокуйбышевска подписала документ о введении режима чрезвычайной ситуации. В соответствии с этим режимом все необходимые действия координируются оперативно, без бюрократии», — сказал глава региона.
Беспилотники атаковали Самарскую область ночью во вторник, 1 сентября. Силы ПВО сбили все вражеские летательные аппараты.
В результате атаки в регионе были повреждены несколько гражданских жилых объектов. Взрывной волной выбило стекла МКД в Новокуйбышевске.
Погибших в результате атаки вражеских беспилотников на Самарскую область нет. В регионе пострадали два человека.
В аэропорту Курумоч были задержаны и отменены прибытие и отправление 21 рейса. Сейчас режим беспилотной опасности в регионе снят. Самарский аэропорт работает в штатном режиме.