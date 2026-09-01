В Новокуйбышевске введен режим ЧС после атаки БПЛА

Режим чрезвычайной ситуации введен в Новокуйбышевске после атаки БПЛА во вторник, 1 сентября. Об этом сообщил губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев на заседании оперативного штаба.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

«Глава Новокуйбышевска подписала документ о введении режима чрезвычайной ситуации. В соответствии с этим режимом все необходимые действия координируются оперативно, без бюрократии», — сказал глава региона.

Беспилотники атаковали Самарскую область ночью во вторник, 1 сентября. Силы ПВО сбили все вражеские летательные аппараты.

В результате атаки в регионе были повреждены несколько гражданских жилых объектов. Взрывной волной выбило стекла МКД в Новокуйбышевске.

Погибших в результате атаки вражеских беспилотников на Самарскую область нет. В регионе пострадали два человека.

В аэропорту Курумоч были задержаны и отменены прибытие и отправление 21 рейса. Сейчас режим беспилотной опасности в регионе снят. Самарский аэропорт работает в штатном режиме.

Георгий Портнов