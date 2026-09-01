После атаки БПЛА на Самарскую область пострадали два человека

Два человека пострадали в результате атаки БПЛА на Самарскую область. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Федорищев на заседании оперативного штаба.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

«Есть два человека, которые обратились с незначительными даже не ранениями — травмами. Здесь все у врачей на контроле»,— уточнил глава региона.

Самарская область подверглась атаке БПЛА ночью во вторник, 1 сентября. Все беспилотники были сбиты.

В регионе повреждены несколько гражданских жилых объектов. В Новокуйбышевске взрывной волной выбиты стекла в жилом доме. Погибших нет.

В Самарской области вводился режим беспилотной опасности. Аэропорт Курумоч временно приостанавливал работу.

В настоящее время объявлен отбой беспилотной опасности. Самарский аэровокзал работает в штатном режиме. Из-за ограничений в Курумоче утром задержаны и отменены прибытие и вылет 21 рейса.

Георгий Портнов